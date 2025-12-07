Iberdrola instalará cuatro baterías de almacenamiento energético en Extremadura La compañía ha resultado adjudicataria de 170 millones de euros de los fondos Feder y de ellos destinará a Extremadura 67,6

La compañía energética Iberdrola instalará en Extremadura cuatro baterías de almacenamiento energético con una inversión de 50 millones millones de euros. Estos nuevos proyectos se llevarán a cabo tras la adjudicación de la primera convocatoria de ayudas Feder 2021-2027, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

En concreto, Iberdrola instalará cuatro baterías BESS (Battery Energy Storage System) y también amplirá la central de bombero de Embalse de Torrejón-Tajo, en el parque Nacional de Monfragüe, integradas en el conjunto de proyectos seleccionados en varias comunidades autónomas, «reforzando el papel de la región en la transición energética y en el almacenamiento», destaca la compañía.

En el conjunto del territorio nacional, Iberdrola ha resultado adjudicataria de 170 millones de euros para distintos proyectos de almacenamiento, incluidos los extremeños.

Baterías Bess y bombeo hidroeléctrico

Las baterías BESS se ubicarán en las instalaciones Tagus III y Tagus IV, en Alcántara, y Majada Alta y San Antonio, en Cedillo, todas ellas en la provincia de Cáceres, con una potencia total de 130 MW y una capacidad de 538 MWh.

Además de los 50 millones para las cuatro bterías, también se añade la actuación destinada a la ampliación de la capacidad de un proyecto del bombeo hidroeléctrico en el embalse de Torrejón-Tajo, con 32,5 MW y 991 MWh, que recibe 17,6 millones de euros, elevando la inversión movilizada en la región a 67,6 millones.

Valoración de la Junta

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha sido cuestionado por esta inversión durante un acto de la campaña electoral. «Lo valoramos muy positivamente, todo lo que sea inversión es tener una mejor Extremadura y, por tanto, bienvenidas sean las inversiones a nuestra comunidad autónoma», ha afirmado.

«Se trata de la instalación de cuatro baterías en nuestra comunidad autónoma que van a suponer almacenamiento energético ante la inestabilidad del sistema. Recordemos todos el apagón, algo que ya parece muy lejano en el tiempo, pero que sigue existiendo un riesgo medio alto en determinados momentos en el sistema eléctrico español. Se trata por tanto de una inversión para darle estabilidad al sistema y que cuando hay esos picos de tensión no suponga la caída del mismo y ocurra lo que ocurrió hace tan solo unos meses y que parecía absolutamente impensable», ha recordado Bautista.

Para el dirigente popular, «esto es una cuestión de país a la que va a contribuir también Extremadura con todas las instalaciones que tiene de producción fotovoltaica, hacía necesario darle esa estabilización mediante la instalación de baterías», ha finalizado.

130 millones de euros

En el conjunto del territorio, «Iberdrola ha resultado adjudicataria de más de 170 millones de euros para construir proyectos de baterías, almacenamiento térmico industrial y bombeo hidroeléctrico, repartidos, además de Extremadura, en Galicia, Castilla y León, Asturias, Andalucía y la Comunidad Valenciana», reseña la empresa en nota de prensa.

En concreto, la compañía destinará 130 millones a cofinanciar 11 baterías BESS, 22 millones a tres proyectos industriales de almacenamiento térmico y 17,6 millones a la ampliación de la capacidad del proyecto de bombeo extremeño.

Las baterías que estarán ubicadas en Extremadura (4), Galicia (3), Castilla y León (2), Asturias (1) y Andalucía (1), contarán con una potencia media 35-40 MW y 10 de ellas con acceso compartido, lo que permitirá beneficiarse de sinergias entre proyectos. Cinco de ellas tendrán hibridarán con tecnología fotovoltaica y cinco con eólica, mientras que una será stand-alone (autónoma), sistema de almacenamiento de energía que opera de manera independiente.

Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman una capacidad de 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, y cubrirán las industrias de alimentos y bebidas, cerámica y conservera.

El proyecto de bombeo servirá para ampliar la capacidad de la central de Torrejón, ubicada entre los embalses de Torrejón-Tajo y Alcántara.

Almacenamiento

Iberdrola impulsa «el almacenamiento energético eficiente como una de las palancas clave para la electrificación, la descarbonización y la transición energética y aara ello, apuesta por el almacenamiento a gran escala, a través de centrales hidroeléctricas de bombeo, y por el almacenamiento a pequeña escala, a través de Battery Energy Storage Systems (BESS), en español Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB)», continúa la nota.

«La compañía es líder en almacenamiento de energía a través de la generación hidroeléctrica y de bombeo, con 4,5 GW de potencia instalada. Entre las centrales hidroeléctricas de bombeo más destacadas de la compañía dentro de la península Ibérica, se encuentran las centrales de La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares», destacan.

También recalca que la empresa ha sido «pionera en el desarrollo de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de ion litio y en 2021 fue la primera compañía en instalar una batería hibridada con tecnología fotovoltaica en Campo Arañuelo III en Extremadura».

Actualmente, Iberdrola tiene seis baterías más en estado avanzado de construcción en Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, reconocidas como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), en su división de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA)