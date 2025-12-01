HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una IA extremeña para resolver tus problemas legales

Su objetivo es que todos puedan acceder a información legal y contar con una herramienta que ayude a manejar mejor sus trámites diarios

Judith Rueda

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:26

Comenta

Las consultas legales forman parte del día a día de muchos ciudadanos: contratos de alquiler, dudas sobre un despido, cómo presentar una reclamación o qué pasos seguir para gestionar una herencia. Sin embargo, no siempre es sencillo acceder a un abogado para resolver cuestiones rápidas o de baja complejidad, ya sea por falta de tiempo o por motivos económicos. En este contexto, el despacho pacense LEX Consultores ha decidido apostar por la tecnología y poner al alcance de todos IRIA, una asistente legal basada en inteligencia artificial que pretende acercar el conocimiento jurídico a la población.

IRIA funciona como un chatbot accesible desde cualquier dispositivo y no requiere registro ni descargas, lo que, según sus desarrolladores, facilita un acceso inmediato a información fiable dentro del marco legal español.

Un asistente jurídico accesible para todos

El despacho explica que la herramienta está diseñada para resolver dudas legales cotidianas mediante respuestas claras y comprensibles. Entre las materias que puede abordar se encuentran alquileres, despidos, consumo, divorcios y herencias, así como la explicación de trámites administrativos.

Además, IRIA es capaz de asistir en la elaboración de documentos legales sencillos, como reclamaciones o contratos básicos, siempre con carácter orientativo y sin sustituir la labor profesional de un abogado.

LEX Consultores destaca que se trata del primer asistente legal gratuito de estas características desarrollado en Extremadura, con el que buscan acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía y facilitar la comprensión de trámites legales comunes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  3. 3 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  4. 4 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  5. 5 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  8. 8 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  9. 9 Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes
  10. 10

    Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una IA extremeña para resolver tus problemas legales

Una IA extremeña para resolver tus problemas legales