Una IA extremeña para resolver tus problemas legales Su objetivo es que todos puedan acceder a información legal y contar con una herramienta que ayude a manejar mejor sus trámites diarios

Las consultas legales forman parte del día a día de muchos ciudadanos: contratos de alquiler, dudas sobre un despido, cómo presentar una reclamación o qué pasos seguir para gestionar una herencia. Sin embargo, no siempre es sencillo acceder a un abogado para resolver cuestiones rápidas o de baja complejidad, ya sea por falta de tiempo o por motivos económicos. En este contexto, el despacho pacense LEX Consultores ha decidido apostar por la tecnología y poner al alcance de todos IRIA, una asistente legal basada en inteligencia artificial que pretende acercar el conocimiento jurídico a la población.

IRIA funciona como un chatbot accesible desde cualquier dispositivo y no requiere registro ni descargas, lo que, según sus desarrolladores, facilita un acceso inmediato a información fiable dentro del marco legal español.

Un asistente jurídico accesible para todos

El despacho explica que la herramienta está diseñada para resolver dudas legales cotidianas mediante respuestas claras y comprensibles. Entre las materias que puede abordar se encuentran alquileres, despidos, consumo, divorcios y herencias, así como la explicación de trámites administrativos.

Además, IRIA es capaz de asistir en la elaboración de documentos legales sencillos, como reclamaciones o contratos básicos, siempre con carácter orientativo y sin sustituir la labor profesional de un abogado.

LEX Consultores destaca que se trata del primer asistente legal gratuito de estas características desarrollado en Extremadura, con el que buscan acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía y facilitar la comprensión de trámites legales comunes.