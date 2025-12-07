HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los huertos escolares florecen en Oliva de la Frontera y Zahínos

El programa ‘Premacultura en el cole’ hace que los alumnos de ambas localidades comiencen con la siembra

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Con la llegada del invierno, los huertos escolares de los colegios de Oliva de la Frontera y Zahínos iniciaron la siembra de temporada dentro ... del programa ‘Permacultura en el cole’, promovido por los Presupuestos Participativos 2024 de la Diputación de Badajoz. Desde el inicio del curso escolar, los equipos directivos, profesorado, alumnado y ayuntamientos de ambas localidades han volcado su ilusión y compromiso en esta experiencia educativa y medioambiental que combina aprendizaje práctico y sensibilización ambiental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  7. 7 Irene de Miguel critica que el PP ahora pida que gobierne la lista más votada
  8. 8 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  9. 9 Para comer gambas, Azuaga
  10. 10

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los huertos escolares florecen en Oliva de la Frontera y Zahínos