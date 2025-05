En la provincia de Huelva, en un paraje ondulado y boscoso donde reinan la dehesa y la vegetación mediterránea, se encuentran dos pueblos con incentivos ... para cualquier extremeño: siendo de Huelva, su pasado está ligado a Extremadura; en el topónimo, llevan incluido un 'de León' que resume su historia y, lo más curioso, uno de ellos se opuso a ser incluido en la provincia onubense y peleó durante años por volver a ser extremeño y pasar a la provincia que consideraban suya por sentimiento y tradición: Badajoz.

Hoy visitamos Cañaveral de León y Arroyomolinos de León, poblaciones situadas en las estribaciones de Sierra Morena y vecinas de los pueblos 'leoneses' del sur de Badajoz: Fuentes, Segura, Calera... Como es sabido, tras la batalla de Tentudía o de Calera contra los musulmanes, la zona fue repoblada por leoneses y se creó la Encomienda Mayor de León, fronteriza y defensiva. Ambos municipios, Cañaveral y Arroyomolinos, pertenecieron al arciprestazgo de Calera de León con otros 11 pueblos extremeños. Arroyomolinos de León dependió primero al partido de Llerena, después pasó al Fuero de Segura de León y finalmente quedó encuadrado en la provincia única de Extremadura, dependiendo de la prefectura de Mérida.

Arroyomolinos de León fue un pueblo 'extremeño' durante 600 años, pero en 1833, cuando se establecen las divisiones provinciales, queda, junto con Cañaveral, enmarcado en la provincia de Huelva y los arroyencos dijeron que hasta ahí podían llegar, que ellos eran extremeños por cultura, historia, costumbres y tradición. Su Ayuntamiento se hizo eco del descontento popular y envió un escrito en 1835 quejándose de que dejar de pertenecer a Badajoz suponía unos graves perjuicios para el pueblo. Pero no les hicieron caso alegando que cambiar de provincia a esas alturas era muy complicado administrativamente.

Así que ahí sigue Arroyomolinos, entre Huelva y Badajoz, habitado por 950 arroyencos (llegaron a ser 2.600 en 1920), que viven en un pueblo blanco y grande extendido a lo largo de la carretera que desde Fregenal y Segura lleva a Santa Olalla y la A-66; perteneciendo a la diócesis de Sevilla desde hace 150 años porque antes estaban en la diócesis llerenense del Priorato de San Marcos de León; viviendo del olivar, del corcho y de la ganadería.

Arroyomolinos es un pueblo que tiene un paseo. No crean que es fácil acceder a la almendra urbana pues es un dédalo de callejuelas y al viajero le puede la inquietud de si podrá cruzarse con otro coche, así que no es mala idea estacionar en plena carretera y meterse después en el laberinto arroyenco para conocer su imponente iglesia de Santiago el Mayor, que, dicen las guías, recuerda a los conventos coloniales de Méjico. No vamos a hacer una descripción artística copiada de libros y guías, pero sí destacar aquello que asombra: el mudéjar de su portada, la estructura general del siglo XVII, la pila bautismal en mármol con un capitel visigótico que hace las veces de pila bautismal... Aunque el encanto fundamental de Arroyomolinos es pasear por sus calles y sus barrios, dejarse llevar por el color de su vida local...

Antes de abandonar la provincia vecina, daremos una vuelta por Cañaveral de León, un pueblecito de 450 habitantes que también perteneció a Badajoz hasta 1833. Cañaveral es el pueblo de las escisiones: era una aldea de Fuentes de León, de la que se separó en 1588 y después sufrió ella misma la escisión de su vecina Hinojales. Son curiosas historias fronterizas de estos pueblos mestizos, entre Huelva y Badajoz.