EL pasado sábado tuve la suerte de asistir en Casillas de Coria a la presentación de 'La huélliga. Sentiris de la mi tierra' (Círculo Rojo, 2019), librito de poemas en 'estremeñu' del inquieto escritor y poeta local de creciente proyección Cruz Díaz Marcos, verdadero activista de la conservación, no solo de la lengua ancestral extremeña, sino de todas sus implicaciones culturales que se traducen en ese folklore y costumbres de nuestros pueblos, inevitablemente en declive por el marcado descenso poblacional y la paulatina marcha de quienes mantuvieron vivo su acervo: nuestros mayores. Desde que los extremeños comenzamos a tener una incipiente conciencia regional, coincidiendo con la autogestión autonómica, se han sucedido ciertas iniciativas en pro de la revitalización de esos olvidados bagajes o 'huélligas' (huellas), si bien de forma dispersa, casi siempre al albur de asociaciones privadas o ayuntamientos especialmente sensibilizados y activos, como puede ser el caso de Pescueza que, con un centenar y medio de habitantes, se ha convertido en icono reivindicativo del mundo rural con su ya popular Festivalino, y efectivas medidas públicas (divulgadas incluso por medios de comunicación europeos) para afrontar con realismo los retos que la despoblación y el envejecimiento nos obligarán a asumir en los próximos tiempos. Otro ejemplo es la Biblioteca Virtual Extremeña, que ha crecido sustancialmente ofreciendo de forma digital una completa panorámica de la producción literaria, musical, fotográfica y etnográfica de la región. Y otras asociaciones como OSCEC velan por preservar el habla ancestral de nuestras comarcas, sobre todo norteñas y de la Raya.

Pero deberían ser fundamentalmente los poderes públicos territoriales, los que manejan fuertes presupuestos y dirigen la política regional quienes salvaguardaran todas las 'huélligas' que dejaron nuestros antepasados; no con vocación museística, sino con una proyección de fomento de conciencia colectiva que, hoy por hoy, sigue siendo muy tenue. Salvo los últimos movimientos reivindicativos por un tren digno, poco más se ha visto. Miremos hacia atrás, a la época de la transición y recordemos aquella Semana de Extremadura en la Escuela promovida por animosos maestros comprometidos con el crecimiento de nuestra identidad, con la valiosa colaboración de HOY (y aquel lema de 'Extremadura Una'), que desarrollaba programaciones transversales, centradas en el conocimiento y asunción de los valores y la identidad regionales, con emblemáticas concentraciones de escolares que vibraban de extremeñismo. Mucho de eso se ha ido perdiendo mientras otros territorios se afanan en destacar sus «hechos diferenciales» con inmersiones educativas de todo tipo. No podemos perder nuestras 'huélligas'. No debemos acomodarnos a la inercia cansina e inactiva que también heredamos de generaciones asoladas por el abandono centralista. Los niños que en la EGB de principios de los años ochenta borraban con una goma la frontera provincial en su mapa escolar de Extremadura deben ahora asir la antorcha que acabe con el silencio al que se refiere nuestro buen amigo Cruz Díaz: «Engarañá ena hiel de tus andaris, estemá d'abandonu i tierra dura, me dueli el tu silenciu, Estremaúra, escondíu entre campus d'encinaris». No nos quedemos tampoco en el emocionado recuerdo de Gabriel y Galán y Chamizo. La Extremadura que queremos, la del siglo XXI, requiere una conciencia que trasciende lo meramente idiomático, folklórico y costumbrista, 'huélligas' necesarias, pero no exclusivas para esa eclosión identitaria que todavía está por llegar.