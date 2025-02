Huelga de transporte: «Estas medidas son parches que no solucionan nada»

El paseo de la Castellana de Madrid amanecía esta mañana colapsado por miles de transportistas llegados de todo el país para participar en la manifestación ... convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, asociación que inició el pasado 14 de marzo el paro indefinido que se mantiene todavía hoy.

Una manifestación en la capital de España en la que también participan trabajadores del sector del transporte por carreteras en Extremadura. «Es impresionante lo que hay aquí, está siendo un éxito y han venido miles de personas de todo el país», explica con un gran bullicio de fondo Germán Martínez, portavoz regional de la Plataforma del Transporte, «desde Extremadura han salido alrededor de 30 autobuses, además de coches particulares, y se ven muchísimas banderas extremeñas».

La manifestación sigue en pie a pesar del acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno central y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) para tratar de paliar la subida del precio del gasóleo y poner fin a la huelga. Sin embargo, la plataforma convocante del paro no acepta este pacto y mantiene por el momento el paro. «No se han reunido con nosotros, es respetable su opinión y el acuerdo al que ellos hayan llegado, pero este pacto con nosotros no tiene nada que ver», asevera Martínez en declaraciones para el diario HOY desde Madrid.

Algunas fuentes aseguran que la ministra de Transporte recibirá esta tarde a los convocantes del paro, si bien, desde la plataforma sostienen que no tienen confirmación oficial de este encuentro en el que quieren exponer las reivindicaciones presentadas ya el pasado 7 de marzo. «Para levantar la huelga tendrían que llegar a un acuerdo sobre esas demandas presentadas. Para poder andar, no podemos estar trabajando sobre pérdidas», insiste Germán Martínez.

Rebaja de 20 céntimos

Entre las medidas pactadas entre Gobierno y el CNTC está la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, «para nosotros esa rebaja es irrisoria; si contamos que está a 1,96 euros/litro, no nos serviría de nada», dice el portavoz extremeño, «con este tipo de propuestas demuestran que no están al tanto de ninguna de las reivindicaciones que presenta la Plataforma y son parches que no solucionan nada».

Según Martínez, los transportistas son pesimistas sobre lo que pueda ocurrir esta tarde en caso de celebrarse esa reunión con el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández. «No sé cuáles son las intenciones de nuestra ministra o si es otra más de sus artimañas, pero no somos optimistas, después de 12 días de huelga dudo mucho que en una tarde se vaya a llegar a un acuerdo», afirma.

De esta forma, por el momento, se mantiene la manifestación prevista mañana por la tarde en Villanueva de la Serena, «todo sigue adelante hasta que no estén los acuerdos firmados».

La delegada del Gobierno en Extremadura valora las medidas como un «importantísimo acuerdo»

Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, valora que se trata de «un importantísimo acuerdo». «Espero que sirva y contribuya a que se acaben las reivindicaciones que se están haciendo. Este paro llevado a cabo de manera contundente por los transportistas, fundamentalmente autónomos en Extremadura, ha supuesto que fuera necesaria la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para garantizar que haya abastecimiento y que se pueda trabajar, compatibilizándolo con el derecho a la protesta».

La delegada ha añadido que «la mayor parte de quienes han protestado lo han hecho de manera pacífica, pero ha habido algunos incidentes minoritarios en los que se han utilizado métodos que no son compatibles con las leyes, como coaccionar para que alguien no trabaje o hacer uso de la violencia». Esas dos cuestiones -ha dicho- son las que hay que atajar, «porque además nos han pedido protección las propias empresas, que veían que sus camiones tenían daños y tenían temor de salir porque les paran y se ponen frente a ellos».