La huelga de médicos cancela consultas y operaciones en Extremadura

Desde primera hora de la mañana de este martes, la huelga de médicos se ha notado en los centros de salud y hospitales de ... Extremadura con la cancelación de consultas e intervenciones quirúrgicas programadas. Es la primera jornada de paro y por delante quedan otras tres para mostrar su rechazo al Estatuto Marco, el documento que regula sus condiciones laborales y que propone modificar el Ministerio de Sanidad después de más de dos décadas sin cambios. Sin embargo, esas alteraciones no convencen a los facultativos y su protesta está paralizando parte del sistema.

La huelga la han seguido en esta primera jornada el 23,1% de los médicos del Servicio Extremeño de Salud, el 18,96% en atención primaria y el 26,12% en hospitalaria, según la Consejería de Salud. Eso sí, ese porcentaje incluye a quienes han trabajado de manera obligatoria por estar asignados a los servicios mínimos, lo que quiere decir que muchos de los que secundarían el paro han tenido que ir a sus puestos para garantizar la atención sanitaria, sobre todo la urgente.

Ante eso, la imagen en muchos centros de salud de la región ha sido la misma. Colas de usuarios a la espera de ser atendidos por los administrativos ante la cancelación de su cita. «Estoy de baja y tenía que renovarla este martes, pero el doctor no ha venido. No tenía ni idea de que esto empezaba hoy», comentaba Gema Rosa en el centro Sebastián Traba de Cáceres cuando apenas pasaban unos minutos de las nueve de la mañana. «Yo también tenía consulta, pero mi médico tampoco está, y dicen que son cuatro días. Así que ya me atenderán la próxima semana», añadía Dionisio Ávila. Justo al lado, otra usuaria junto a su hija tenía que ser atendida por la pediatra para la revisión de los seis años, pero no ha tenido más remedio que posponer la cita. «Me ha trastocado bastante», comentaba con cierto enfado.

También se respiraba descontento entre los pacientes que pasadas las doce del mediodía hacían cola en el centro de salud de San Fernando de Badajoz después de que les informaran de que su médico estaba en huelga. Tanto en ese como en otros centros y consultorios había el mismo cartel con la frase 'ejerciendo el derecho a huelga' en muchas puertas. En el centro de salud San Jorge más de lo mismo. De los ocho médicos de familia y tres pediatras que hay, tres estaban cubriendo los servicios mínimos y cuatro habían secundado el paro. En otros como el de Ciudad Jardín de Badajoz, de los 11 facultativos que trabajan tres han hecho huelga.

«Hay muchas personas que no se han enterado. No paran de preguntarnos en Administración y son cuatro días, así que espera a que llegue el viernes, que será peor», comentaba una de las administrativas de otro centro de salud. «Yo venía por una urgencia y sí me han atendido, pero al parecer solo para eso», comentaba una usuaria.

En atención primaria, el seguimiento varía mucho de unos centros a otros. Mientras que en algunos están trabajando solo los profesionales de servicios mínimos que atienden urgencias en otros como el Zona Centro de Cáceres todos han ido a trabajar. Sin embargo, también ha habido cancelaciones de citas porque algunos de ellos están de vacaciones. Como ya publicó HOY, a los médicos en huelga se suman los que toman días libres con la Navidad a la vuelta de la esquina y que este lunes ha sido festivo, por lo que las consecuencias del paro están siendo mayores.

Y sobre ello ha hablado la consejera de Salud, Sara García Espada. «Es una huelga sin precedentes a la que se sumará en enero una de todos los profesionales sanitarios. Y cuando todos claman, cuando todos los profesionales están en la calle frente a las decisiones del Ministerio, el Gobierno central tiene que rectificar. No hay otra solución posible. Tiene que escucharles a ellos y a las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha llevado al límite a la profesión con el nuevo Estatuto Marco. Un texto sin consenso y sin consignación económica que está generando un conflicto sin precedentes en nuestro país. Y la factura del presidente Sánchez no la paga él. La factura de que el 23% de los médicos del Servicio Extremeño de Salud estén secundando la huelga contra el Ministerio supone suspensión de consultas y de intervenciones quirúrgicas», ha lamentado García Espada.

«Los profesionales están muy concienciados con lo que está pasando», ha afirmado María José Rodríguez, secretaria general del Sindicato Independiente de Médicos de Extremadura (Simex). «Hay que tener en cuenta que un seguimiento de cuatro días supone una gran pérdida económica en la nómina de diciembre y aun así muchos están parando», coinciden varios profesionales.

«Nos ha sorprendido el seguimiento. Está habiendo mucho apoyo en esta huelga contra el Estatuto Marco del Ministerio, no contra el SES, aunque somos conscientes de que afecta al Sistema Extremeño de Salud», reconocía el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y de Simex esta mañana, justo cuando estaba haciendo ronda por distintos centros de la región para comprobar que se estaba respetando el derecho a huelga. «Hay que tener en cuenta que son unos servicios mínimos de máximos», decía al tiempo que pedía compresión a los ciudadanos. «Lo hacemos por ellos también», añadía justo antes de participar en la concentración que ha tenido lugar a las puertas de la Facultad de Medicina de Badajoz con estudiantes que también apoyan el paro de los médicos. «Todo lo que ponga en ese estatuto es nuestro futuro, que vamos a ejercer dentro de unos años», afirmaba Mario Fuentes, delegado del Consejo de Estudiantes de Medicina en la UEx.

Atención hospitalaria

En los hospitales de la región la huelga también ha provocado la cancelación de operaciones programadas. En ellos, el seguimiento es variado dependiendo de cada servicio y área, pero hay varios ejemplos que sirven para hacerse una idea del alcance.

En el Hospital Universitario de Cáceres, según ha podido comprobar HOY, el 86% de los profesionales médicos de Anestesiología ha hecho huelga, sin tener en cuenta los que están obligados a trabajar para cumplir con los servicios mínimos.

Sin estos facultativos muchas de las operaciones programadas no se pueden realizar, aunque según fuentes sanitarias consultadas por este diario, muchos pacientes que tenían que desplazarse estaban avisados. En otras unidades como Traumatología, todos su profesionales han secundado el paro, con lo que supone eso para una especialidad que acumula mucha lista de espera.

"En Pediatría también está habiendo bastante seguimiento", asegura el jefe de este servicio del San Pedro de Alcántara de Cáceres, Moisés Zambrano.

Lo urgente está garantizado

Eso sí, tal y como recogió la orden del SES sobre los servicios mínimos, en los quirófanos está habiendo cirugía oncológica ya programada, operaciones urgentes, cirugía mayor que haya requerido preparación especial del paciente en los días previos, intervenciones para las que estuviera preparada la autotransfusión y cirugías en las que un aplazamiento prolongado ponga en riesgo la evolución del paciente.

Según indica la Consejería de Salud, los servicios mínimos se han fijado teniendo en cuenta, además de la prolongación durante 96 horas continuadas del paro, la «garantía de la atención urgente, la protección de pacientes vulnerables, evitar retrasos críticos en diagnósticos y tratamientos, el cumplimiento de las normativas sanitarias y el impacto en el funcionamiento de los hospitales».

La huelga, que es a nivel nacional, está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Defienden un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional superior a la del resto de sanitarios denominada A1+; una regulación de la jubilación que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las necesidades del servicio.

El próximo jueves habrá manifestaciones en Badajoz y Cáceres que acabarán frente a las puertas de la Delegación del Gobierno y la Subdelegación. Este es el tercer paro del año. El primero fue antes del verano, el 13 de junio, y el segundo el 3 de octubre. En enero ya se ha anunciado una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios.