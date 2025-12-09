HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración de estudiantes de la Facultad de Medicina junto a médicos apoyando la huelga este martes. J. V. Arnelas

La huelga de médicos cancela consultas y operaciones en Extremadura

Es el primero de cuatro días de paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y lo han secundado el 23% de facultativos incluyendo servicios mínimos, por lo que los profesionales estiman un alto seguimiento con unidades con muy poca actividad

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:11

Comenta

Desde primera hora de la mañana de este martes, la huelga de médicos se ha notado en los centros de salud y hospitales de ... Extremadura con la cancelación de consultas e intervenciones quirúrgicas programadas. Es la primera jornada de paro y por delante quedan otras tres para mostrar su rechazo al Estatuto Marco, el documento que regula sus condiciones laborales y que propone modificar el Ministerio de Sanidad después de más de dos décadas sin cambios. Sin embargo, esas alteraciones no convencen a los facultativos y su protesta está paralizando parte del sistema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  3. 3

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  4. 4

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  5. 5 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  6. 6 Un acertante de La Primitiva se lleva más de 93.000 euros este lunes
  7. 7

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  10. 10 El restaurante italiano más aclamado de Badajoz amplía su oferta: abre un nuevo y exclusivo local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La huelga de médicos cancela consultas y operaciones en Extremadura

La huelga de médicos cancela consultas y operaciones en Extremadura