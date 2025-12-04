HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trasladan a Madrid a las dos personas con quemaduras «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
Médicos en Cáceres en una de las huelgas contra el Estatuto Marco celebradas este año. Jorge Rey

La huelga de médicos amenaza con dejar al SES bajo mínimos una semana

Se manifestarán contra el Estatuto Marco del Ministerio y el paro será del 9 al 12 de diciembre, días que se unen a un festivo, con temporada alta de gripe y a punto de empezar las vacaciones de Navidad

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:10

Comenta

La huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, el documento que regula sus condiciones laborales, amenaza con dejar al Servicio ... Extremeño de Salud bajo mínimos durante una semana. Los facultativos están llamados a parar del 9 al 12 de diciembre, justo después del festivo del día 8, en plena temporada alta de virus respiratorios y con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  4. 4

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  5. 5

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  6. 6 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  7. 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
  10. 10

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La huelga de médicos amenaza con dejar al SES bajo mínimos una semana

La huelga de médicos amenaza con dejar al SES bajo mínimos una semana