La huelga de médicos amenaza con dejar al SES bajo mínimos una semana

La huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, el documento que regula sus condiciones laborales, amenaza con dejar al Servicio ... Extremeño de Salud bajo mínimos durante una semana. Los facultativos están llamados a parar del 9 al 12 de diciembre, justo después del festivo del día 8, en plena temporada alta de virus respiratorios y con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina.

Es la tormenta perfecta para tensionar un sistema sanitario que suele llegar a estas fechas asfixiado ante las libranzas de los facultativos, la dificultad del SES para cubrir las sustituciones y las continuas consultas por infecciones respiratorias. A eso se une que la gripe se ha adelantado este año, con la saturación que eso supone para centros de salud, servicios de urgencias y hospitales.

MÁS INFORMACIÓN Servicios mínimos en el SES ante la próxima huelga de médicos: lo urgente está garantizado

Cerca de 4.000 profesionales están llamados al paro durante cuatro días. «Los habrá que pararán todas esas jornadas. Si a eso le sumas las libranzas del puente, las de los médicos salientes de guardia, los días de libre disposición, además de los festivos de Navidad que vendrán, vamos a tener un diciembre con una lista de espera superior a la habitual de estas fechas», apunta el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz y del Sindicato Independiente Médico de Extremadura (Simex), Pedro Hidalgo.

En ese sentido también habla el presidente del Colegio de Médicos de Cáceres y vicepresidente de Simex, Evelio Robles. «La asistencia sanitaria se prevé complicada esos días. A la falta de personal se suma el incremento de infecciones respiratorias», apunta.

Explica que al tratarse de una huelga laboral las agendas con el médico de familia se mantienen abiertas porque no saben hasta el momento del paro qué profesionales lo secundarán. En cualquier caso, los facultativos piden compresión a los ciudadanos, pues consideran que están parando por «unas reivindicaciones justas».

La huelga, que es a nivel nacional, está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). La hacen para mostrar el rechazo al Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad, después de que en los últimos meses no se hayan producido avances en las reivindicaciones del colectivo.

Defienden un ámbito de negociación y un estatuto propios que permitan la negociación directa de las condiciones laborales de los profesionales y que recojan sus especiales condiciones de formación y responsabilidad; una clasificación profesional superior a la del resto de sanitarios denominada A1+; una regulación de la jubilación que permita un retiro voluntario, anticipado y parcial sin merma económica; una jornada máxima de 35 horas donde cualquier exceso sea voluntario, pactado y retribuido de forma específica y unas garantías efectivas de descanso y conciliación que no dependa de las necesidades del servicio.

En Extremadura, se prevé que haya concentraciones frente Delegación del Gobierno en Badajoz y la Subdelegación en Cáceres, los mismos lugares donde se han manifestado en las anteriores ocasiones.

Por lo pronto, en la capital cacereña se ha convocado una manifestación para el día 11 de diciembre a las 10.00 horas que partirá de la avenida de España hasta la fuente luminosa. Luego girará a Virgen de la Montaña hasta llegar al edificio de la Subdelegación del Gobierno.

En Badajoz también será el 11 de diciembre a la misma hora. Saldrá desde la avenida de Colón con Santa Marina (puerta de la Escuela Normal de Magisterio). Subirá por la avenida Santa Marina hasta el cruce con la avenida de Huelva y llegará a la puerta del edificio de la Delegación del Gobierno.

Este será el tercer paro del año. El primero fue antes del verano, el 13 de junio, y el segundo el 3 de octubre.