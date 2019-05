La huelga de Leda no cumple los servicios mínimos y afecta a 5.000 pasajeros 01:37 Viajeros esperando en la estación de autobuses de Badajoz. :: PAKOPÍ El 97% de los trabajadores secunda la primera jornada del paro indefinido para exigir que la empresa les pague las tres nóminas que les debe MIRIAM F. RUA Viernes, 31 mayo 2019, 21:33

El primer día de la huelga indefinida convocada por los trabajadores de Líneas Extremeñas de Autobuses (Leda) dejó este viernes a 5.000 pasajeros sin transporte –según la estimación de los empleados–, porque no se cubrieron los servicios mínimos fijados por la Junta.

Se vieron afectados fundamentalmente el transporte de las rutas escolares, el traslado de los funcionarios y el servicio regular de viajeros. En este último caso, las incidencias fueron importantes por el hecho de tratarse del inicio del fin de semana, cuando muchos universitarios regresan a sus casas.

El 97% de la plantilla, esto es 57 de los 60 trabajadores de Leda (conductores, mecánicos, taquilleros y personal de tráfico) secundaron la primera jornada de paro, que arrancó en la pasada medianoche. Lo hacen para reclamar a la empresa el pago de salarios atrasados y un plan de viabilidad que les garantice que van a cobrar sus nóminas regularmente.

Los empleados, que permanecen concentrados desde las tres de la madrugada de este viernes en la estación de autobuses de Almendralejo, decidieron no acatar los servicios mínimos –del 100% en el caso del transporte escolar y del 40% para el resto de viajes–, tras celebrar dos votaciones, por considerarlos abusivos.

«Si de acuerdo con la concesión, tenemos que hacer 26 salidas diarias y aplicándole los servicios mínimos que nos han puesto nos salen 23, qué derecho a huelga tenemos», se preguntaba ayer el presidente del comité de huelga, José Luis García Sierra.

CC OO comparte la opinión de los trabajadores, tachando los servicios mínimos de «abusivos y desproporcionados, porque supone realizar el 90% de los servicios que hacen a diario». El sindicato anunció además que los servicios jurídicos están estudiando presentar un posible recurso al decreto autonómico que ha fijado las rutas de cobertura obligatoria.

«Queremos pedir disculpas a los usuarios. La mayoría nos conocen y saben nuestro problema. De hecho hemos recibido muchos mensajes de cariño de viajeros habituales», contaba García Sierra.

La decisión de los trabajadores ha enquistado aún más un conflicto laboral, que ha desembocado en huelga tras el fracaso de dos intentos de mediación. «Nosotros tenemos espíritu de diálogo, pero la empresa lo primero que ha hecho ha sido llamarnos a careo para decirnos que va a haber sanciones», relata el presidente del comité de huelga.

Leda, por su parte, niega que haya habido amenazas. «Solo se les ha informado de que estamos obligados a cumplir los servicios mínimos y tenemos la obligación también de que si no se hace hay que incoar expediente a los trabajadores. No obstante, vamos a tratar de que no sea necesario llegar a este punto», detalla José Emilio Cruz, consejero delegado de la empresa de transportes.

El plan de los trabajadores es mantener la huelga hasta que se atiendan sus reivindicaciones. La empresa les adeuda las nóminas de marzo y abril, a la que se sumará ahora la de mayo. El jueves –un día antes de comenzar el paro– Leda les abonó la paga extraordinaria de marzo, que también estaba pendiente de pago.

Además quieren que la empresa les presente un plan que les garantice que recibirán sus salarios regularmente. «De qué valen que nos paguen las tres nóminas si el mes que viene vamos a estar igual. Esto ya es un problema coyuntural», comenta García Sierra. De hecho, ya tienen la experiencia del año pasado, cuando también amagaron con ir a la huelga por la misma cuestión.

Su tercera reclamación es el cumplimiento de la jornada laboral porque ahora –dicen– «hacemos jornadas maratonianas de catorce y quince horas entre los trayectos y los tiempos de espera». Y la última condición es que les retiren los expedientes disciplinarios.

Leda reconoce la deuda salarial que mantiene con sus trabajadores y culpa directamente a la Junta por no compensarles el déficit que arrastra desde 2015, porque la concesión no cubre el gasto de los servicios que presta. «Estamos hablando de una cantidad que ronda los 900.000 euros», calcula Cruz. La Administración regional rechaza que deba esa cifra.

La empresa y el comité de huelga se reunirá el lunes con la dirección general de Transportes en Mérida, donde se abordará el abono de un pago reconocido por la Junta de 200.000 euros (que permitiría poner al día las nóminas) y las posibles sanciones. Entretanto los trabajadores mantendrán el paro, pero hoy cumplirán los servicios mínimos interautonómicos y desde mañana los mínimos fijados en Extremadura.