Trabajar por debajo de coste es la principal queja, pero no la única, de la Plataforma Nacional de Transporte que promueve la huelga iniciada el ... pasado lunes. Un paro que se alargará previsiblemente varios días más y que ya genera problemas al sector ganadero y de desabastecimiento.

–¿Cuáles son las demandas?

–La principal es la de no tener que trabajar por debajo de coste, yo no puedo salir con mi camión y que me cueste más caro el viaje de lo que me pagan el porte. Otra de las demandas es la jubilación a los 60 años, ya que este trabajo castiga muchísimo; queremos unas instalaciones dignas en las áreas y en las fábricas. También denunciamos el contrabando que existe porque la fábrica saca un viaje a precio costo, esto lo coge una agencia y ahí es donde empieza el tráfico de viajes. Lo hacen subcontratando esos viajes y nosotros, que somos los que realmente hacemos el porte, hemos perdido en el camino en torno a un 40% del precio establecido con el que salió de fábrica. Lo más grave es que muchas de estas agencias ni siquiera tienen camiones, ellos se dedican a revender los viajes.

–¿Qué tiene que pasar para llegar a un acuerdo?

–Es muy sencillo, que nos escuchen. Se están reuniendo con plataformas que no nos representan; nosotros pertenecemos a la Plataforma Nacional, nuestro presidente ya ha presentado los tres bloques de reivindicaciones y la única solución es que nos escuchen y resolver estos problemas porque yo me puedo arruinar por una mala gestión, pero lo que no puede ser es que trabajando me arruine.

–¿Cuánto se puede prolongar el paro?

–La huelga es indefinida, pero la solución es fácil, que nos escuchen. No tenemos fecha para el fin de la huelga porque ya no podemos trabajar en la carretera con estos precios y perdiendo dinero. Estamos contentos porque nos llegan noticias de que las grandes empresas están presionando para que nos escuchen y reconocen quiénes somos, el 85% de autónomos y pymes, el resto son grandes empresas que no apoyan la causa.

–¿Seguirá la próxima semana?

–Seguramente. Pedro Sánchez dice que quiere hablar con nosotros el día 29 para buscar soluciones... Pero a un padre de familia que no tenga dinero en su casa que le diga que se tiene que esperar dos semanas más para llegar a algún tipo de acuerdo.

–¿Qué opinión le merecen los incidentes ocurridos en los piquetes?

–Es gente que no nos representa. Como se puede comprobar en la mayoría de puntos en Extremadura somos gente pacífica. No me consta que haya habido incidentes graves y, si los ha habido, no son de la Plataforma Nacional. Otra cosa es que algunos se aprovechen de las multitudes para poder hacer daño, eso no lo podemos controlar. Nos desmarcamos de ese tipo de actos. Además, hay unos servicios mínimos para farmacias, medicamentos, comidas para animales... Si alguien para uno de estos camiones, no pertenece a nuestra asociación.

–La Delegación del Gobierno ha anunciado que actuará con contundencia ante esos incidentes.

–A Yolanda García Seco me gustaría decirle que somos gente pacífica y trabajadora, la invito a que se suba con nosotros a un camión y vea cómo somos para así no lanzar acusaciones como que tenemos secuestrada la economía del país y de Extremadura. Me gustaría preguntarle si en las manifestaciones a favor de etarras, asesinos y verdaderos secuestradores también hacen tantos controles y piden el DNI como a nosotros. Los piquetes informativos son agentes legales para informar de las demandas, unos agentes que Fernández Vara y Pedro Sánchez aprobaban, nosotros estamos haciendo lo mismo.

–¿Y los problemas ocasionados a sectores como el ganadero?

–El campo nos apoya y lo último que queremos es hacerles daño, hay unos servicios mínimos que se están cumpliendo para que a esos animales no les pase nada.

–Pero muchos denuncian que ese alimento no está llegando.

–Nosotros estamos intentando facilitar que esa comida llegue a los animales, con unos mínimos.

–¿Y en lo relativo al desabastecimiento?

–Ahí sí pido paciencia a la sociedad, quiero que nos entiendan porque no paramos por capricho. El transporte es todo en España, quieren hacer ver que somos una minoría y es lógico que se note que estamos parados, que es nuestra verdadera huelga.