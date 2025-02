Se huele la tostada en la capital del desayuno

En Badajoz, hay polémica política con los desayunos. La cosa tiene su lógica: si estamos en la capital del desayuno, ¿dónde si no va a ... estallar una polémica municipal protagonizada por la primera comida del día? La discusión ha surgido en torno a la cuarta edición del concurso de desayunos que cada año organiza el Ayuntamiento: en 2020 se apuntaron 74 bares, en 2021 fueron 77, el año pasado se batió el récord con 90 bares y cafeterías inscritos y este año ha llegado el bajón: solo participan 54.

Desde el grupo municipal del PSOE se califica este significativo descenso como «pinchazo» y quieren saber el porqué de tan baja participación. Efectivamente, sorprende que, habiendo aumentado la cuantía de los premios hasta 4.900 euros, las inscripciones hayan disminuido considerablemente. Pero lo verdaderamente significativo es que el desayuno se convierta en tema político, despierte pasiones, provoque discusiones y sea polémica local.

Pero antes de analizar esta polémica puntual, hay que remontarse a otro debate en torno a las tostadas que tiene aún más enjundia: ¿dónde empezaron estos desayunos pantagruélicos que han convertido en imagen de marca pacense la primera comida del día? ¿En qué ciudad se inició este movimiento de medias, enteras, cachuela, caldillo, parisinas, blancas...?

El año pasado participaron 90 bares, pero algunos lo hacían solo por figurar y ni tenían tostadas; este año son solo 54, pero con tostada asegurada

Pues en Almendralejo aseguran que todo comenzó allí en los primeros 70 del siglo pasado, a raíz de la costumbre de los vendimiadores y aceituneros de salir temprano al campo y desayunar contundentemente, pero en casa. Después empezaron a desayunar en el bar y ahí aparece la figura de Clemente 'el Rojo', un hombre de tez colorada que, en 1966, se trasladó de Villarta de los Montes a Almendralejo y en 1970 abrió El Cazador, un bar especializado en churros y tostadas donde nació la moda del desayuno fuera de casa y donde se especializaron en la considerada mejor tostada extremeña al estilo antiguo: ajo piporro de Aceuchal, aceite de oliva y sal bien mezclados o batidos, la crema resultante se extiende sobre una rebanada de pan redondo de leña y, finalmente, la tostada se escalda en una sartén con aceite muy caliente. El resultado es una costra crujiente y deliciosa.

No sabemos qué opinará sobre esta tostada el jurado de los desayunos de Badajoz. A cada miembro le han asignado 20 bares con sus correspondientes desayunos, que deben puntuar. Los miembros del jurado son expertos en tostadas y saben distinguir sin titubear entre caldillo y cachuela. Ya saben que uno no se puede considerar de Badajoz si desconoce que, en ambos casos, se mezclan hígado de cerdo, especias, manteca de cerdo y pimentón de la Vera, pero el caldillo lleva tropezones de hígado y la cachuela es más molida. Y, ya para nota, el caldillo se llama en algunas zonas de la provincia menudillo, picadillo o refrito.

Centrándonos en la polémica política, la verdad es que en el Ayuntamiento están vendidos: si se defienden, han de explicar que este año son 54 porque los establecimientos no son receptivos y porque hay bares que se inscriben con entusiasmo y profesionalidad, pero hay otros que solo lo hacen por la publicidad que conlleva aparecer en la lista de inscritos. El año pasado hubo muchos de relleno, iba el jurado a desayunar y resulta que no tenían tostadas. Este año, los que están son los que son, no los que no son, pero quieren estar. Aunque desde el Ayuntamiento no se pueden dar estos razonamientos porque se les echarían encima los hosteleros figurantes. Sea como fuere, que el primer almuerzo levante pasiones da la razón al nombre del concurso: Badajoz, capital del desayuno.