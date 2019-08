TAL DÍA COMO HOY 27 AGOSTO Brutal paliza en Villamesías a un diputado del PP en la Asamblea Tres jóvenes insultaron y le rompieron varios huesos de un brazo a Antonio González de Bulnes en el año 1991, exalcalde de esta localidad cacereña A. BARANDA BADAJOZ. Martes, 27 agosto 2019, 07:52

Antonio González de Bulnes era, en 1991, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, exalcalde de Villamesías y concejal del PP en esta localidad cacereña perteneciente a la comarca de Trujillo. Estaba con su mujer y otros dos matrimonios disfrutando de las últimas canciones de la verbena de su pueblo, alrededor de las cinco de la madrugada, cuando fue asaltado y agredido por tres personas.

Según la noticia, los agresores se dirigieron al concejal, lo insultaron y le propinaron diversos golpes por todo el cuerpo. González de Bulnes fue trasladado al centro médico más cercano, en Miajadas, donde le derivaron al Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres. Horas más tarde le dieron el alta, con diagnóstico de contusiones varias y fractura de cúbito y radio.

El exalcalde expresó a este diario su preocupación. «No me lo esperaba en absoluto. Me cogió totalmente por sorpresa y la verdad es que no termino de entenderlo, aunque no dejo de preocuparme, ya que esta historia a partir de ahora se puede repetir en mis dos hijos de 23 y de 17 años», manifestó. Según indicó, «no se pueden descartar razones políticas detrás de esta agresión, pues uno de los agresores es Francisco Javier Casco, hermano del teniente de alcalde Juan Carlos Casco y otro de ellos es primo de una concejala», dijo.

A consecuencia de los golpes sufrió hematomas y rotura de cúbito y radio

González de Bulnes, concejal del Partido Popular, pensó que el motivo era político

Los agresores dijeron que el edil había acosado a la novia de uno de ellos

«Todavía estoy esperando una explicación. No me ha llamado nadie del Ayuntamiento y lo cierto es que han intentado darme una paliza impresionante de la que después de todo, a pesar del brazo roto, se puede decir que he salido con suerte», opinó. Asimismo, el político no ocultó su sorpresa ante la agresión y reconoció que hasta ese momento, se encontraba cada día con el hermano del teniente de alcalde por la calle y nada le hacía suponer que pudiera pasar algo así.

Antonio González de Bulnes calificó como «graves» los hechos sucedidos en la madrugada del viernes al sábado y puntualizó que la próxima vez que se encontrase con los socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y con Federico Suárez hablaría con ellos sobre este suceso, «ya que no podemos llegar a ciertos extremos».

A pesar de su lógica indignación, Bulnes no denunció ya que, según señaló, «los hechos están en conocimiento del Gobierno Civil en virtud del informe médico correspondiente, con lo que a partir de aquí el juzgado de guardia pedirá un informe de lo ocurrido». Mostró su disconformidad con que los trámites judiciales de este proceso se puedan seguir a través del Juzgado de Paz de Villamesías y dijo haber recurrido al cuartel de la Guardia Civil para expresar su interés por que las diligencias las llevase el Juzgado de Instrucción.

Por otro lado, el exalcalde de Villamesías anunció días antes a los hechos la presentación de una querella contra Juan Carlos Casco. El motivo fueron unas declaraciones a este diario del teniente de alcalde socialista. En ellas acusaba a Bulnes de haber vendido unos terrenos particulares a precio sobrevalorado para la construcción de diez viviendas sociales en la localidad. Aseveró que gracias a ese proyecto «se beneficiarían once familias del pueblo: las diez que adquiriesen las viviendas y la suya propia» (refiriéndose a Antonio González de Bulnes).

El agredido también había acaparado la atención informativa en agosto de 1991 después de la polémica surgida con el grupo socialista de Villamesías sobre el montante total de la deuda municipal que había dejado el Partido Popular al PSOE, tras abandonar Antonio González de Bulnes la Alcaldía.

La noticia de la paliza solo fue el origen de una sucesión de dimes y diretes. HOY hizo un seguimiento de las declaraciones que iban realizando los implicados en las jornadas subsiguientes. Un día después al 27 de agosto, José Luis Bravo, secretario general del PSOE en Villamesías y concejal en el Ayuntamiento de dicha localidad, descartó que la agresión hubiese estado inducida desde su partido, como había sugerido Bulnes.

Bravo no dudó en aportar su teoría, que era explicación de los agresores. Según uno de ellos (Eduardo Ramos), Bulnes «provocó» a su novia en la verbena. El socialista dejó entrever la posibilidad de que la chica, una joven de Miajadas, presentase una denuncia contra Bulnes por haber intentado este abusar de ella.

El 29 de agosto este diario publicó una imagen del lesionado en la que se apreciaba un vendaje en las costillas y una escayola en el brazo. Respecto a los presuntos abusos, el exalcalde indicó que no conocía a la chica. «Lo que ocurrió es que, según me han contado, se metió a bailar en una fila entre la que se encontraban algunos amigos míos y, según parece, dice que uno de ellos la tocó, cosa que yo dudo mucho», aclaró. Al día siguiente, el teniente de alcalde de la Corporación municipal de Villamesías, Juan Carlos Casco, expresó a HOY que no descartaba la posibilidad de presentar una querella contra Antonio González de Bulnes a consecuencia de sus últimas declaraciones.

Finalmente, la novia de Eduardo Ramos, María Francisca Borrallo Sánchez, una vecina de Miajadas, presentó la denuncia por agresión sexual contra Antonio González y su amigo, Ángel Pérez, en el cuartel de la Guardia Civil de Villamesías.