Hemeroteca Tres montañeros cacereños conquistan el Mont Blanc Tal día como HOY, 21 de agosto de 1975 Desoyendo indicaciones médicas, Ángel, Pedro y Francisco se embarcaron en 1975 en una excursión con un claro objetivo: conquistar el pico más alto de Europa Occidental ALBA BARANDA BADAJOZ. Miércoles, 21 agosto 2019, 08:11

El Mont Blanc, con sus 4.810 metros sobre el nivel del mar, es el punto más elevado de Europa Occidental. Hace ya 233 años y catorce días que dos hombres plantaron un bastón en su cima con una bufanda roja atada ondeando a modo de estandarte por la hazaña conseguida. Ellos fueron Jacques Balmat y Michel-Gabriel Paccard, las dos primeras personas que pisaron la cumbre de esta gran montaña. Balmat, que tenía 24 años y recolectaba piedras preciosas, se enteró de que Paccard, un médico del pueblo que quería observar el comportamiento de un barómetro aneroide a esa altitud, estaba pensando en ascender al Mont Blanc. No dudó en ofrecerse a acompañarle, y no sin pocas penurias, consiguieron culminar su expedición el 7 de agosto de 1786.

Inspirados, quizás, en esta historia, tres montañeros cacereños partieron 189 años después a la conquista de este monte situado en Los Alpes. Su peripecia fue publicada en este diario el 21 de agosto del año 1975, abriendo la sección de Cáceres. Una foto con dos de los protagonistas luciendo una gran sonrisa ilustró la entrevista.

Pedro Luis Monro Magariño, Francisco Javier Rodríguez Fraile y Ángel Luengo Rodríguez (este último no pudo acudir a la redacción del periódico) fueron los tres jóvenes que lograron esta proeza en aquellos tiempos en los que no existían esas grandes superficies que, por un bajo coste, te equipan al completo para casi cualquier deporte. Y lo hicieron desoyendo los consejos de un médico que aseguró que no estaban en condiciones de escalar a más de cuatro mil metros. Perdieron los patrocinadores que tenían para ese reto y de las 20 personas que en un principio iban a intentar conquistar el Mont Blanc, solo partieron los tres intrépidos anteriormente mencionados.

En un principio iban a partir 20 jóvenes, pero 17 se echaron atrás

Ángel, Pedro Luis y Francisco Javier «se hicieron los valientes», según escribió el redactor, para demostrar que eran capaces de ir y volver sanos y salvos. «Cuando todos se echaron atrás, en muchos casos por carecer de permiso paterno, nosotros salimos en tren hasta Ginebra y después seguimos en autocar hasta Chamonix, pueblo veraniego que acoge numeroso turismo de montaña», explicaron.

Una vez allí, se prepararon para la expedición: buscaron un camping donde descansar del largo viaje durante un día y compraron el material de montaña que les hacía falta. Comenzaron la escalada desde L' Aguille du Midi, pero cuando llegaron a Midi Plaine se desencadenó una fuerte tormenta de granizo y tuvieron que bajar precipitadamente al refugio más cercano. «Las tormentas se sucedían y eran terroríficas, sobre todo por la noche, cuando se iluminaban todos los macizos por los relámpagos», contaron. Estuvieron seis días en el camping y, mientras tanto, para engañar las ganas de subir al pico soñado, practicaron escaladas con los alumnos de la Escuela de Hielo de Chamonix. Este entrenamiento les sirvió para familiarizarse con la nieve helada, algo que les vino muy bien posteriormente, confesaron.

La escalada

Cuando por fin amainó el granizo, los tres extremeños empezaron a caminar para conquistar su propósito. Lo hicieron el 13 de agosto a las dos de la madrugada, pero la suerte no se acababa de poner de su lado. Se estropearon las linternas que llevaban y perdieron a la expedición. «Cuando amaneció empezamos a pegar fuerte y recuperamos el tiempo perdido», dijeron.

A las siete y cuarto de la mañana llegaron a la cumbre del Mont Blanc. «Estábamos a 4.810 metros de altura. Nuestro sueño se había hecho realidad y comenzamos a saltar de alegría. Nos abrazamos los tres y después nos pusimos a contemplar el panorama que, por cierto, era de ensueño. Teníamos a nuestros pies las cumbres de los demás picos de los Alpes. Estábamos en el más alto de Europa y las avionetas de reconocimiento volaban por debajo de nosotros», rememoraron.

Tuvieron que estar seis días en un camping debido a una gran tormenta

El periodista que les entrevistó les preguntó si en ese momento se acordaron de los compañeros que no habían salido de Cáceres. «Sí. Y sobre todo del médico y de todas aquellas cosas que se dijeron por aquí antes de partir. Pero estábamos tan felices que decidimos olvidar todo lo malo», apostillaron.

Pero todo lo que sube, baja, y tras este subidón volvieron a sufrir penurias en el descenso. «Tuvimos caídas sin importancia, pero las principales molestias fueron en la boca, ya que todos tenemos alguna muela picada y con el frío nos dolían mucho. Estuvimos a base de pastillas todo el día para calmar el dolor». Además, debido a los seis días que tuvieron que pernoctar a la fuerza en el camping, les empezó a escasear el dinero. «No pudimos hacer otras escaladas que queríamos haber hecho. Además, nuestro material era el peor de cuantos montañeros allí había y estaba bastante deteriorado».

A la vuelta, se les acabó el dinero y estuvieron tres días sin comer

El dinero se acabó del todo al llegar a la frontera española. «Hemos tenido que regresar a Cáceres haciendo autoestop y separados. El trayecto Barcelona-Cáceres lo hemos cubierto en tres días, durmiendo al sereno y sin probar bocado», contaron. Pero, a juzgar por la cara de satisfacción y felicidad de la fotografía de Múñez, seguro que les mereció la pena el viaje.