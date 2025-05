Hoy hay tetada pública

Mi nieta Minerva será coprotagonista esta tarde de su primer acto público. Con cuatro meses, actuará delante de cientos de personas en la plaza Mayor ... de Cáceres y lo hará ejecutando su destreza favorita: mamar. Esta tarde, entre las 18.00 y las 19.00 horas, mi nieta y otras decenas de nietas y nietos mamarán del pecho de sus madres en las escaleras del ayuntamiento de Cáceres. Será una tetada pública en la que las mamás cacereñas reivindicarán la lactancia materna, pero no solo eso, sino también la libertad para dar la teta donde los bebés la demanden y cuando la demanden, que aún hay energúmenos que prohíben la lactancia pública como si fuera pornografía o algo así.

Mi nieta se llama Minerva no porque sus padres aspiren a que la niña sea una diosa de la sabiduría, sino porque su padre es un rockero impenitente marcado por la canción Minerva que los Deftones lanzaron en 2003. Con esto de llamar a las nietas inspirándose en canciones o anuncios, los abuelos nos la jugamos. Conozco a uno cuya nieta se llama Farala, como la del anuncio: «Tenemos chica nueva en la oficina, se llama Farala y es divina». Ese abuelo no lo lleva bien. Yo he tenido suerte. Lo de Minerva queda elegante y mitológico, pero si los gustos musicales de mi hijo hubieran sido otros, a lo mejor, o a lo peor, se hubiera llamado Nikita (Elton John), Polly (Nirvana), Melina (Camilo Sesto) o Galilea (Sergio Dalma).

En casa, estábamos acostumbrados a que los bebés debían mamar cada tres horas. Había que ser estrictos en eso, nos decían nuestras madres y médicos, y el dogma de las tres horas se convertía en 'palabra de pediatra', en ley divina que no osábamos conculcar. El bebé lloraba hambriento o harto en la cuna y tenía que aguantarse hasta que le tocaba. Con lo de cogerlo en brazos sucedía algo parecido: se consideraba una suerte de vicio o molicie. El bebé debía aguantar en la cuna, por mucho que pataleara, porque si lo cogías, lo estabas maleducando a caprichos.

Pues todo eso, ¡fuera!, ¡antigualla!, ¡mito!, ¡viejuno! Ahora, maman cuando quieren y los padres no tienen por qué negarse el placer de tener a su bebé en brazos cuanto quieran, total, o lo cogen ahora en su regazo, sintiéndolo y emocionándose, o no lo cogerán nunca.

Para mi generación de las tres horas, resulta muy llamativo no solo que Minerva mame cuando quiera, sino que esté mamando hasta que le dé la gana. El amparo de la teta se alarga durante años y he asistido a escenas sorprendentes cuando una nena de cuatro años pedía teta y la conseguía. Nuestra generación de abuelos ha de hacer un esfuerzo de apertura mental para entender que mamar no es solo alimentarse, sino un acto de complicidad, protección y seguridad que complace a la madre y a los hijos. Y qué decir de las bisabuelas, acérrimas defensoras de las tres horas y el destete como símbolo de crecimiento y camino de madurez. Mi suegra, por ejemplo, aún balbucea una queja cuando cogemos a Minerva en brazos, ese: «La vais a acostumbrar mal y luego ya veréis» al que nadie hace caso, lo que mi suegra aprovecha para disfrutar también ella sosteniendo en su regazo a Minerva cuanto puede.

La teta como refugio, la teta como equilibrio, armonía y sosiego... A mi sobrina Matilda le doy un poco de miedo porque imito a los chimpancés para divertirla. Al principio le hacía gracia, pero ahora la inquieta y cuando me ve, aunque ya no se me ocurre hacer el mono, pide teta inmediatamente y se guarece en la de su madre. Matilda, Minerva y decenas de niños, niñas y madres reivindicarán esta tarde el poderío de la teta, la libertad de mamar.