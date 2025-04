Hoy hablamos 'estremeñu' en clase

Ana B. Hernández Viernes, 11 de octubre 2024, 07:33 Comenta Compartir

Tienen claro que a una brecha en la cabeza la llaman 'pitera', que sus padres les dicen a menudo que son unos 'enreas', que cuando el móvil les deja de funcionar significa que se ha 'eschangau', que si pasan frío es que están 'arrezíus' y que en ese caso lo mejor es echar mano del 'chambergo'.

«Son palabras que no habéis aprendido en el colegio, sino en vuestras casas, pero cuyo significado conocéis y utilizáis, aunque no sepáis que forman parte del estremeñu», les explicó ayer Daniel Gordo a alumnos de primero de la ESO del Instituto Gabriel y Galán de Montehermoso, 'ondi ayel se palró estremeñu'.

El presidente del Órgano de Seguimiento y Coordinación del Extremeño y su Cultura (OSCEC), más conocido como órgano de las lenguas de Extremadura, se trasladó ayer hasta esta localidad cacereña «para acercar nuestra lengua materna a la población». Una labor que este organismo comenzó a desarrollar desde su constitución en 2011, fruto del trabajo que diferentes lingüistas, investigadores, historiadores y filólogos venían realizando en la región desde la década de los 90 del siglo pasado.

«Primero los trabajos se centraron en la búsqueda de documentación, análisis y grabación de quienes saben hablar en extremeño, y después nos hemos venido centrando en la promoción del idioma», explica Daniel Gordo. A través de cursos, talleres y charlas divulgativas especialmente dirigidas a escolares.

Las de ayer, en Montehermoso, tuvieron un significado especial. No solo por la buena acogida que cosecharon, lo que ocurre en cualquier rincón de la región donde se celebran, sino porque el ayuntamiento de esta localidad es el primero de la comunidad que se ha declarado 'Municipio comprometido con las lenguas de Extremadura'. Lo ha hecho con una moción que ha contado con el voto favorable de los cinco grupos municipales que conforman la corporación montehermoseña y por la que el ayuntamiento se compromete «a apoyar de manera institucional la protección y promoción del estremeñu, es decir, la lengua vernácula que es propia en su término municipal».

En peligro de extinción

«La Unesco nombra al estremeñu como lengua 'definitivamente en peligro de extinción' porque su transmisión es solo oral», les dijo ayer Daniel Gordo, historiador de Montánchez, a los escolares de Montehermoso. No conocían ni al poeta que da nombre a su instituto ni a Luis Chamizo ni a sus obras, pero no dudaron en su respuesta cuando el presidente de la OSCEC les preguntó cómo evitar la extinción del estremeñu: «Tenemos que hablarlo», dijeron casi al unísono.

En la región hay poco más de 10.000 hablantes bilingües, «activos y conscientes que saben cuándo están cambiando de registro, cuando pasan del estremeñu al castellano y al revés», algo más de un millar de hablantes del portugués rayano y aproximadamente 6.000 de a fala, las tres lenguas que se hablan en Extremadura según los datos de la OSCEC. Su objetivo es extender el estremeñu o castúo a las nuevas generaciones para conseguir que deje de estar en peligro de extinción.

«Una vez en un pabellón en La Haba dando una charla sobre nuestra lengua, en la que había nietos, padres y abuelos, pregunté cómo dirían que se están ahogando», recuerda Daniel Gordo. «Las personas mayores respondieron de manera inmediata 'm'añurgo'. Una nieta escuchó a su abuela decirlo y le preguntó: ¿por qué yo no lo sé?. La abuela guardó silencio, miró a su hija y contestó a su nieta: porque tu madre me pidió que no te lo dijera».

Daniel Gordo cuenta esta anécdota para explicar que el corte en la transmisión del idioma de las generaciones mayores a las jóvenes está detrás del olvido del estremeñu. «Se ha asociado a lo rural y a lo atrasado y se ha corregido de manera continua hasta casi perderse».

Ahora valora que soplen otros aires. OSCEC ha informado de que el Consejo de Europa ha pedido a la Junta el reconocimiento inmediato del estremeñu como Bien de Interés Cultural, que se investigue en la Universidad y se enseñe en la escuela.

Carlos, Unai, Akram, Celia y Carla, y otros muchos alumnos que ayer escucharon a Daniel, quieren que la lengua de sus 'agüelos' se mantenga, «que no se pierda lo que nos caracteriza», y docentes como Víctor Serrano, que también asistió ayer a la clase de estremeñu, opina que «ya es hora de dejar de dar bombo a lo de fuera y poner atención a lo de aquí».

El presidente de la OSCEC no quiere polémicas. «Europa reconoce el estremeñu como lengua, Google y Meta han contactado con nosotros para que sus IA respondan en castúo y en Güikipeya se puede encontrar Estremaúra». Defiende, por eso, la necesidad de seguir adelante con la protección y divulgación de un patrimonio lingüístico que contribuye a entender quiénes somos, a acabar con estereotipos y prejuicios y avanzar en una siempre difícil deconstrucción.

En sus palabras: «Conocel el estremeñu mos premiti sabel quién semus, entendel que lo que palran los nuestrus agüelus no es cosa de probitú, conocel el estremeñu quiciás mos premita hondeal tolos abexinamientus que siguimus a tenel».

