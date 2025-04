Hoteles de lujo sin bidé

En Reyes, circulé por la carretera que va de Monesterio a Segura de León y me fijé en un edificio que coronaba un cerro y ... en un cartel indicador: Hotel Desconecta2, es decir, un establecimiento de todas las estrellas que es la sensación en la comarca de Tentudía. Cuando voy a trabajar, paso por el inminente nuevo hotel de lujo de Atrio, por el cinco estrellas que va a levantar la cadena Hilton y por un antiguo colegio mayor de las Cuatro Esquinas cacereñas que se dedicará a hostelería de alta categoría.

Cerca de Valverde del Fresno, ha abierto el hotel de lujo Hábitat Cigüeña Negra, un proyecto del que me hablaron hace años sus impulsores y que ya es realidad. Después está el hotel Aqua et Oleum en Gata, el reabierto Hotel Monasterio Rocamador, los alojamientos turísticos en la finca Valero de Monfragüe, el castillo de Azagala o la reforma y salto de categoría del hotel Albarragena en Cáceres.

Extremadura se ha convertido en la tierra elegida por el lujo hotelero. Y todo eso está muy bien, ¿pero tendrán bidé los baños de esos hoteles? Lo sé, suena muy vulgar hablar de hoteles de cinco estrellas y relacionarlos con bidés. Incluso alguien se llevará las manos a la cabeza: «¿Cómo sospecha este indocumentado que un hotel de lujo no tiene bidé en las habitaciones?». Pues sí, lo pienso y aviso. De hecho, si en Reyes circulaba por la comarca de Tentudía era porque me dirigía a uno de esos hoteles de lujo abiertos en conventos y palacios. Como habían anulado todas las reservas por los estragos de ómicron, nos dieron la mejor habitación, con un baño que era como un salón. ¡Pero no tenía bidé!

Mi mujer se queja de que las críticas de los hoteles que aparecen en periódicos y revistas están hechas siempre por hombres y por eso son críticas que no sirven para nada. «Los hombres os fijáis en las tonterías y las mujeres en lo fundamental. ¿De qué sirve que la habitación tenga unas vistas magníficas y unos sillones de cuero para admirarlas si luego resulta que no hay un buen armario, las mesillas no tienen cajones, no hay una plataforma para deshacer la maleta y es más fácil abrir la caja fuerte que encender la calefacción?».

Y tiene toda la razón. Estos hoteles lujosísimos ofrecen unos 'amenities' finísimos de la muerte que van desde los bombones hasta la copa de oporto y la cesta de fruta y unos 'toiletries' que te licúas: jabones, geles, champúes, cremas hidratantes, desmaquillantes, gorros de ducha, dentífrico, cepillo de diente, hilo, aguja, calzador, abrillantador de zapatos... Vamos, que aquello parece más la droguería de Totó que el WC del Luxury by Comfortable Palacete Hotel Resort & Relais, que esa es otra, los nombres tan largos que tienen los hoteles finos y los armarios tan ridículos, que, me ha pasado ya varias veces, consisten en una barra y cinco perchas, sin puerta ni cajones, eso sí, vistas al mar o a la dehesa.

Pero a lo que iba, que mucho 'amenity' y mucho 'toiletry', pero luego vas a abrir la ducha y aquello no lo pone en marcha ni un ingeniero de sistemas. A veces, ¡eureka!, consigues que salga agua, pero te pueden suceder tres catástrofes: que salga disparada hacia ti, que salga helada o que salga hirviendo. ¿Eso es lujo?

Los críticos de hoteles, muy finos y varones ellos, valoran el diseño del mobiliario, los ventanales, la tele, el desayuno, el vestíbulo, la amplitud de la cama, las vistas, pero parece como si no se ducharan el cuerpo ni se lavaran el culete, no deshicieran la maleta, no colocaran la ropa ni encendieran la climatización. Resumiendo, que bienvenidos sean los hoteles de lujo, pero que no se olviden del bidé.