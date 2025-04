El hotel y sus 'amenities'

Otro puente con los hoteles llenos. Tenemos tantas ganas de salir que en cuanto el calendario nos regala un fin de semana largo, escapamos en ... masa. Y llegamos a nuestro alojamiento, y disfrutamos de esos primeros 15 minutos que van a marcar nuestra estancia. Nos atienden en recepción, lo que ahora se llama 'chek in', pero que en esencia no ha variado: se trata de recibirnos con amabilidad, solucionarlos problemas y darnos consejos, indicaciones y facilidades.

Después, subimos a la habitación y el tamaño de la alcoba, la amplitud o no del cuarto de baño, si hay mesita o no, si hay sillas o no, si hay neverita para guardar algún sandwich o no... Los armarios, los cajones, la funcionalidad... Todo, en fin, nos ayudará a sentirnos bien, o no, y condicionará nuestros días de vacación y descanso. Se trata, en resumen, de un impacto de 10-15 minutos, lo que dura el primer contacto con el hotel. Y a partir de esas sensaciones, vendrá todo lo demás: pánico, satisfacción, placer, relax, angustia...

Una vez superado el momento clave de la llegada y ya relajados y dispuestos a dar el primer paseo por la ciudad, el campo o la playa, entramos en el baño y nos fijamos en los productos de aseo. Ahora se llaman 'amenities', pero no dejan de ser los jabones, geles y champúes de toda la vida. Bueno, de toda la vida, no porque estos detalles de higiene y limpieza son cada vez más sofisticados y los elaboran marcas cuyos nombres se asocian con la naturaleza, el lujo, la suavidad y la belleza corporal. Además, incluyen novedades como las cremas hidratantes y nutritivas, el acondicionador de cabello, el dentífrico y, completando el lote, no faltan hilo ni aguja, cepillo de dientes ni esponjita abrillantadora del calzado, gorrito de ducha ni toallitas multiusos desmaquilladoras, limpiadoras, refrescantes, tonificantes...

Rozando ya el colmo de los placeres, hay hoteles que te reciben con cestita de frutas, copita de cava, botellita de agua, traguito de oporto... Y ya no son 15 minutos de detalles agradables, sino media hora de sorpresas tan estupendas que empiezas a dudar sobre la conveniencia de salir del hotel o quedarte en esa habitación donde todo es lujo, amabilidad y detalle.

Superado con sobresaliente el primer impacto, te decides por fin a dar una vuelta por el entorno, pero, antes de hacerlo, tienes la precaución de aliviar tu interior para así pasear con más garbo y soltura. Así que vuelves a entrar en el cuarto de baño y realizas una serie de operaciones pertinentes que el decoro nos impide detallar, hasta que llegas a un punto que exige narración realista para que los lectores entiendan el problema. Me refiero al momento en que echas mano del papel higiénico que la dirección del hotel ha puesto a tu disposición y, ¡maldita sea!, resulta que es estrecho, tan fino que parece transparente y se rompe al primer uso.

No importa que el establecimiento sea de una o de cinco estrellas, da lo mismo la ciudad e incluso el país, es indiferente que pertenezca a una multinacional del lujo o a Pascasio el de la Romualda porque una ley no escrita de la hostelería mundial prescribe que el papel higiénico de los hoteles ha de ser el más barato del mercado, debe romperse al contacto con salva sea la parte y no voy a dar más explicaciones porque la contraportada de HOY siempre ha sido una página muy limpia, aunque en el caso que nos ocupa y, tras haber constatado esta carencia transversal común a casi todos los hoteles, no está de más recomendarles que no tiren al contenedor azul esta hoja de papel prensa y se la lleven en su próximo viaje por si les sirve de utilidad.