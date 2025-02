12 horas en... Val Do Xálima

Miguel Muriel dejó Cáceres, su ciudad, y se vino a vivir a San Martín de Trevejo, el pueblo de su madre. Aquí tiene una casa ... rural en el campo y unas vacas. La casa se llama El Cabezo. En ella, nada desentona, el espíritu se serena y el silencio acoge y envuelve al viajero. Es un magnífico punto de partida para conocer este Val do Xálima: Valverde del Fresno (2.263 habitantes), Eljas (907) y San Martín de Trevejo (765), tres pueblos con una lengua propia que hablan los jóvenes y los mayores y se ha convertido en reclamo turístico.

El desayuno... En Valverde, entrando en el pueblo a la derecha, El Retiro, animada terraza y el favorito de los valverdeiros. En el casco urbano, tras pasar el puente, hotel La Palmera: migas, tostadas, porras... 'En Ca Gil', junto a la plaza Mayor de San Martín, seis tipos de tostadas.

Ampliar Desayuno en La Palmera.

El paseo... El Val do Xálima está lleno de rutas de senderismo y se ven camelios, el árbol de los climas dulces. En Valverde, un paseo nos lleva al entorno de la iglesia de la Asunción (XVI) con su retablo clasicista. Es bonita la plaza del ayuntamiento. En Eljas, destaca el castillo, no lejos de su plaza Mayor. Es un pueblo con bonita vista desde lejos. En el casco urbano, la arquitectura popular se ha perdido, al igual que en Valverde. San Martín de Trevejo es uno de los pueblos más bonitos de España. En sus calles, arquitectura popular bien conservada, regatos de agua, macetas, poyos para sentarse a tomar el fresco y 41 pichorras, boigas o bodegas particulares de vino (Bigotón, Requeté, Burgalés, Tiu Luis, Pancho, Javielín) aclarando por qué este pueblo se llamaba San Martín dos Viñus. Destacamos la iglesia de San Martín de Tours del siglo XVII y sus tablas de Luis de Morales. En la plaza, admirable torre campanario con el escudo de Carlos V. Desde el pueblo, bonitos paseos ascendiendo por la calzada romana.

Ampliar Iglesia de Valverde.

El museo... Había un museo del aceite y del vino en San Martín, pero cerró por diversas circunstancias. Hay una Boiga Museu en la calle A Palla o La Paja, que permite conocer cómo es una bodega o pichorra. Se llama Boiga Museo Pichorra Nacho y venden vino y aguardiente.

De compras... En San Martín de Trevejo, en la tienda O Tiu da Fala, su dueño, Julián Carretero, todo un personaje, que antes tuvo el restaurante Boiga das Cumias y ahora regenta la Boiga do Viñu, vende todo tipo de productos extremeños con el mismo arte y desparpajo con que despacha vino y tapas en su Boiga do Viñu de la calle Plaza. El bar da mucho juego en las fotos y en la tienda hay de todo, incluido su licor local «Do Tiu». En las puertas de las casas de San Martín, hay letreros avisando de que se vende miel, vino de pitarra o aceite. En O Pasu, junto a la plaza, pan y dulces. En Valverde del Fresno, a la entrada, frente al hotel, buenos quesos, embutidos y dulces en Despensa Lisboa. Y en la carretera, antes de llegar a Valverde, a la derecha, almazara As Pontis, donde elaboran y venden el premiado aceite Vieiru.

Ampliar

Comer... Llegando a Valverde, a la derecha, A Vella Fábrica. A la entrada del pueblo, saliendo hacia Portugal, Casa Laura, recomendado por En Salsa. Cerca de la iglesia de Valverde, Inocencio, un clásico con recomendación de En Salsa. En el campo, a unos kilómetros del pueblo, un restaurante muy bello en medio de la naturaleza, también recomendado por En Salsa: Hábitat Cigüeña Negra. En San Martín de Trevejo: O Ballitu, Os Arcos, Us Cazadoris (popular), Duende del Chafaril (elegante), Uliveiras en la hospedería, Os Capirotis (pizzas, parrilladas) y Saboris de Sempris (la mejor relación calidad-precio). En la bonita carretera de San Martín a Eljas, Los Pajarillos, distinto, con encanto y con influencias de la cocina búlgara.