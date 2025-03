Homini bus placentino

Cuando el rey Alfonso VIII fundó la ciudad de Plasencia en el año 1186, le otorgó un escudo y un lema que resumía el encanto ... y la gracia del nuevo enclave castellano: «Ut placeat Deo et hominibus», es decir: «Para agradar a Dios y a los hombres». El lema reconocía que Plasencia era un lugar placentero y complaciente que provocaba al rey agradables sensaciones.

Alfonso VIII no debía de estar equivocado y el bienestar que sentía en Plasencia no era una sugestión si tenemos en cuenta que 329 años después, en 1515, los médicos de otro rey, Fernando el Católico, le recomendaron retirarse a Plasencia por ser el lugar más saludable de todos sus reinos y donde debía fijar su residencia. Hay que tener en cuenta que el rey católico tenía villas, ciudades y palacios para dar y tomar, pero los médicos le 'recetaron' Plasencia y aquí se vino en el año 1515. Es verdad que se murió al año siguiente, pero claro, el hombre se ponía hasta arriba de afrodisiacos y a su edad, 63 años, equivalentes a los 93 de hoy, no estaba para esos trotes y en 1516, trotando hacia Guadalupe, murió en Madrigalejo.

El bienestar que provoca 'la ciudad que agrada' no se queda en los reyes de antaño. También los plebeyos modernos parecen disfrutar de sus gracias. Al menos eso certifica un trabajo de investigación basado en los selfies subidos a Instagram y realizado por la empresa Lookfantastic. Analizaron el pasado año 220.000 publicaciones de Instagram con el hastag #selfie. Se fijaron en la expresión facial de los fotografiados y calcularon su nivel de felicidad a partir de su gesto. El resultado fue que Plasencia es la segunda ciudad más feliz de España después de Toledo y seguida por Marbella, Sevilla, Sotogrande y Málaga.

Con estos antecedentes, está claro que Plasencia es una ciudad que ha conseguido la finalidad intuida y pretendida por Alfonso VIII al establecer el lema de su escudo: «»Para agradar a Dios y a los hombres», o sea: «Ut placeat Deo et hominibus». Hasta que llegó ese ente que tanto da que hablar en Extremadura desde hace unos años y lo trastocó todo. Me refiero al conglomerado Adif-Renfe, dos patas del mismo banco, que, al remodelar la estación placentina, cambiaron la leyenda del escudo y pusieron lo que les pareció, o sea, un latinajo insensato: «Ut place et deo at homini bus», que teniendo en cuenta que 'at' indica oposición entre personas e ideas (por el contrario, en cambio), el verbo 'placeo' es agradar y 'bus' solo puede significar autobús, podría traducirse libremente en versión Adif: «Para que complazca a dios y no al hombre del autobús». Y todo cobra sentido: Renfe no quiere que viajemos en bus y por eso nos va a poner un tren divino.

Ya han corregido el error y han escrito el lema correctamente, pero yo no lo hubiera hecho. En primer lugar, porque habían modernizado el lema real y medieval y en segundo lugar, por razones turísticas: el latinajo hubiera atraído a los visitantes como sucede con el escudo del Athletic de Bilbao esculpido por un cantero en la iglesia medieval de Santa María la Mayor de Trujillo.

Algo parecido sucedió en Cáceres cuando se demolió en 1969 el seminario y sus puertas y fachadas se distribuyeron por la ciudad monumental. La portada se trasladó piedra a piedra a las traseras del palacio episcopal, pero se trastocaron las letras C y G y los guías hacen las delicias de los turistas cuando les explican el desaguisado y leen: «Don García de Calarza Obispo de Goria«.

Plasencia, en fin, hubiera brillado con la magna exposición Las Edades del Hombre y habría sonreído con su «homini bus», su hombre del autobús.