Baños de Montemayor, Béjar y Hervás rendirán tributo al emperador Trajano Martes, 24 septiembre 2019, 08:25

Las localidades cacereñas de Baños de Montemayor y Hervás, y la salmantina Béjar celebrarán de forma conjunta el Día de la Ruta de la Plata con la sexta edición de la Ruta del Emperador Trajano, una marcha senderista que unirá a las tres poblaciones vecinas. La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, formada por la Diputación de Cáceres y 28 localidades de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, ha puesto en marcha un mes repleto de eventos para conmemorar una fecha simbólica para los municipios por los que atraviesa este itinerario: el nacimiento de Marco Ulpio Trajano.

Ulpio Trajano fue el emperador romano que confirió a esta calzada romana su forma definitiva y la dotó de infraestructura. Trajano, que nació el 18 de septiembre del año 53 d. C. en la ciudad de Itálica, a escasos kilómetros de Hispalis (Sevilla), no solo fue el primer emperador romano no procedente de la Península Itálica, sino también uno de los emperadores que apostó por esta calzada romana. Para conmemorar esta fecha, la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata fijó en 2014 celebrar cada año el Día de la Ruta Vía de la Plata. Una iniciativa con la que se pretende «aumentar el conocimiento acerca de los municipios por los que discurre esta calzada romana de más de 2.000 años de antigüedad, un itinerario heredero de un importante legado histórico, artístico y cultural, y de una riqueza natural excepcional», ha explicado el colectivo en una nota.

Alto interés cultural y natural

Así, las localidades cacereñas de Baños de Montemayor y Hervás, y la salmantina Béjar celebrarán de forma conjunta esta efemérides con la sexta edición de la Ruta del Emperador Trajano, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre. Se trata de una propuesta de alto interés cultural y natural, por el atractivo de la historia común y propia de las tres poblaciones, así como por los paisajes que recorre. Este año, como novedad, la Ruta del Emperador Trajano tiene un nuevo itinerario, con salida desde La Corredera, en Béjar, a las 9.30 horas. A mediodía será el avituallamiento en Baños de Montemayor y sobre las dos de la tarde se realizará la comida en el municipio de Hervás.

Las inscripciones, con un precio de seis euros, pueden realizarse antes del 3 de octubre en cualquiera de las respectivas Oficinas de Turismo.

La organización incluye seguro de responsabilidad civil y accidentes deportivos, avituallamiento y traslado en autobús para todos los participantes inscritos.