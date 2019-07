Un hombre que viajaba en tren

Me fío de las personas que viajan en tren. Y a Julián Rodríguez, siempre me lo encontraba en los trenes, el mejor modo de viajar leyendo, escribiendo y aprovechando el tiempo. Es más, alguna vez habíamos comentado que nos fastidiaba que el tren llegara a su destino porque teníamos que dejar de leer o de escribir y en los trenes se escribe y se lee muy bien. Queríamos trenes rápidos para los extremeños, pero en realidad, nos conformábamos con que hubiera trenes.

En esos viajes en los que coincidíamos, solía haber un momento en que lo veía aparecer por el vagón con un libro y me lo regalaba. Me explicaba lo que había detrás de aquel presente y yo me sentía bien. Para ser precisos, Julián Rodríguez era una persona que me hacía sentir dos cosas: paz y orgullo. La paz la provocaban su voz y su tono, pausados, reconfortantes, relajantes; el orgullo lo sentías porque era de esas personas que te gustaba que te prestara un poco de atención, de esas personas que charlas con ellas y al llegar a casa lo anuncias: «Hoy me he encontrado con Julián Rodríguez y se ha parado a hablar conmigo».

«¿Y qué te ha dicho?», me preguntaban en casa. La última vez que lo vi fue en las traseras del Reina Sofía. Iba del trabajo a casa. Era agosto, el último agosto, y mi mujer y yo, recién aterrizados en el hotel Mediodía, tan ferroviario, tan de siempre, buscábamos un lugar para comer. Nos hizo en un par de minutos una guía de los últimos sitios de Madrid donde comer bien y barato, «lugares a los que llevo a los escritores guiris», de las últimas terrazas diferentes y de sitios especiales para tomar café como el bar del Museo Romántico.

Julián Rodríguez era un hombre exquisito. Todo lo que se relacionaba con él tenía un poso de elegancia y perfección: ya fuera un bar, ya fuera una revista, un libro, una obra de arte... Tras sus consejos, comimos en la cafetería del Reina Sofia y lo conté en esta página porque, además, en la carta anunciaban varios productos extremeños de alta calidad.

En aquel mediodía del pasado agosto, le comentamos que queríamos ir a Segovia al día siguiente, naturalmente en tren, y nos contó que tenía allí, en la sierra, una casa a la que escapaba los fines de semana. Esa famosa casa de Segovia donde se escapó definitivamente la semana pasada.

Perderlo es duro emocionalmente, aunque no me voy a poner melodramático porque tampoco tenía con él una relación de cariño extremo. Para mí y para todos, creo que es una pérdida con grandes connotaciones racionales. No es solo dolor, pena o llanto por la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un tipo que nos caía bien. Es dolor cerebral, frío, analítico porque con 50 años había hecho muchas cosas, muy bien y muy importantes, pero es que estaba en plena madurez creativa y emprendedora y llegaba a ese momento en que uno da más de sí.

Julián Rodríguez era necesario: creaba, pensaba, agitaba y lo hacía físicamente desde Madrid, pero con las raíces y la mirada puestas en Extremadura, donde se imprimían sus libros y donde venía para impulsar proyectos y remover lo que podía, que aquí, ya se sabe, remover se remueve poco... Por ahora.

Para mí, egoístamente, fue una persona muy importante porque, tras proponerme Fernando Tomás Pérez escribir y publicar mi primer libro en castellano en la Editora Regional ('La frontera que nunca existió'), fue él quien se encargó del diseño, de su preciosa y cuidada edición y de que el libro se publicara cuando Fernando ya no estaba. Curiosamente, mi primera novela la ha editado, también con sumo gusto y cuidado, su primo David Matías en su editorial La Moderna.

Y ya que estamos con la familia, no olvido la curiosidad de que Julián naciera en Ceclavín, el pueblo de mi madre. O que conocí a su madre hace un par de veranos en un singular concierto de rock hurdano una noche en Las Mestas. Su hijo era un personaje sin fin en un país que nunca se acaba. Era universal, inabarcable, indefinible... Está ahí.