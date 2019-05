Un hombre torcido

Ser hombre tampoco es nada fácil. No ahora. Es más, un hombre occidental y del siglo tiene las desventajas de un desmembrado veterano de guerra. Lo pienso mientas camino al estrado de la Feria del Libro de Badajoz, siempre con la premisa de que las mujeres serán mayoría entre el público y que, por el bien de la venta del libro, debería hacer caso omiso a mi afán. Mi ambición de novelista me hace imaginar que, de un momento a otro, veremos hombres caminar por las calles como tales veteranos de fatiga, buscando una utilidad a su experiencia arcaica, fuera de tiempo y por tanto machista. Algo parecido a lo ocurrido con la tercera edad durante las últimas décadas, cuya esperanza de vida va muy en contra de una larga vida de trabajo y quehaceres sin hobbies que den para otra media vida de irremediable optimismo.

Observo al público y alzo un poco la voz, un hilillo y sí, digo: ser hombre tampoco es fácil. Y créanme que no lo es. Es más, abogo por asociaciones de hombres dispuestos a afrontar un futuro justo y equilibrado con y junto a la mujer, alejado eso sí, de la figura del oportunista varón de educación machista y cabeza de lista en la lucha feminista que todos conocemos. Sea tal vez, que los hombres debiéramos reunirnos en junta extraordinaria a fin de debatir nuestra parte activa en el bien común y entre nosotros convencernos de la necesidad del cambio. Y a estas alturas, habrá quien quiera colgarme de un gran árbol de la plaza de San Francisco por defender un asociacionismo varonil -muy a pesar de que demostrado queda que la colectividad femenina resulta y es útil- aunque sea para la mejora ética de este y sentar las bases del hombre del futuro.

Es en nuestros trayectos en coche, en nuestros cafés compartidos, donde el hombre se confía al otro sin el miedo a caer en una desafortunada opinión frente a la mujer. Y por qué no, tal vez surja como una lógica alternativa al cambio, liderando el cambio colectivo del hombre los adelantados en tales necesidades. Convencernos a nosotros mismos de que la convivencia justa es uno de los órdenes del siglo y de suma conveniencia. Incluso ser parte eficiente en la crianza de nuestros hijos alejados de la figura paterna de antaño, aproximarnos a la mujer en la unión palpitante hacia nuestras criaturas; excepto en la hermosa raíz de la vida, puesto que la generan.

Abogo por asociaciones de hombres dispuestos a afrontar un futuro justo y equilibrado con y junto a la mujer

Estamos a tiempo, sin duda. A veces me cuestiono si una mala gestión del futuro común no nos precipitará al borde de abolir el deseo, a obviar la asimilación de diferencias que no de roles y a la incomunicación política y perfecta. Durante treinta años me preocupa una cita regular con el masajista, un arreglo formal de mi escoliosis a fin de caminar lo más erguido posible.

Hace días, mientras el sudoroso practicante introducía sus dedos entre mis músculos quejumbrosos y con lloriqueante, pensé en que el reto de la vida futura es no dar lugar al equívoco, luchar casi contra natura, si es que uno no quiere que la opinión ajena pase una factura irremediable.

En definitiva, luchar contra ser un hombre torcido y no caer en desgracia pública con artículos como este.