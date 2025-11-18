HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Laura prepara uno con leche en el bar Durán Cacho de Badajoz. A.T.
Un país que nunca se acaba

Ese hombre me suena de algo

El café más barato. Laura y Noelia sirven cortados a un euro en la avenida de Colón de Badajoz

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

¿De qué me suena ese hombre?». Laura prepara cafés, calienta leche, coloca bollería en los platos. Laura trabaja tras la barra del bar Durán ... Cacho, viste de negro y no deja nunca de sonreír. En la sala y en la terraza, casi siempre llenas, Noelia atiende las mesas, se mueve incansable y habla con autoridad y gracia. Entre Laura y Noelia, manejan a esta hora, siete de la tarde de un lunes, a ritmo de vértigo, esta cafetería del número uno de la avenida de Colón, esquina con la calle Guardia Civil, plena plaza de Santo Domingo de Badajoz.

