Los hogares extremeños apuestan este invierno por la leña ante el elevado precio de la energía

«Una locura, una barbaridad». Jorge Martín, gerente de Sertec Extremadura, busca un término que defina mejor la situación que está viviendo en su negocio. ... Se dedica a la fabricación de estufas de leña a medida y a la venta de pélet; la demanda en ambos casos está siendo algo desconocido para esta época del año.

Los elevados precios de la energía, con importes en las facturas de luz y gas superando máximos mes tras mes pese a las medidas adoptadas para tratar de reducir el impacto en la economía de los hogares, está llevando a las familias a buscar soluciones alternativas. La vuelta a una fuente de energía tradicional, como es la madera, es una de ellas.

El dato 235 euros el megavatio-hora (MWh) marca el mercado de futuros para el precio de la energía en el último trimestre del año; lo que significa que los recibos seguirán muy caros en los hogares y las empresas, aunque la menor contribución del gas al mix energético en invierno puede ayudar a que se reduzca el concepto de la compensación por el tope del gas y los importes se estabilicen

Las previsiones que se manejan en el sector energético están sin duda contribuyendo a esta tendencia. La energía seguirá muy cara en los próximos meses. «En el mercado de futuros, el precio medio de la electricidad para el último trimestre del año es de 235 euros el megavatio-hora (MWh)», señala David Aguilera, presidente de Gas Extremadura. Eso significa un ligero descenso sobre los máximos marcados este verano. «La contribución del gas al mix de generación eléctrica tiene menos peso en invierno a medida que empieza a haber más producción de la energía eólica», explica Aguilera, quien añade que habrá que esperar también para ver cómo evoluciona la energía hidráulica si llegan las lluvias en otoño.

De esta forma, el menor peso del gas puede ayudar a mantener los precios mayoristas por debajo de los 250 euros el MWh. Eso no quiere decir que los consumidores vayan a pagar recibos de luz más baratos en el corto plazo. «Los futuros para el primer trimestre de 2023 marcan 248 euros el MWh y para el conjunto del año 242 euros», remarca el presidente de Gas Extremadura. Así, los hogares y las empresas van a seguir teniendo que hacer frente a facturas muy elevadas. «El objetivo debe ser volver poco a poco a precios de entre 35 y 40 euros el MWh», aporta Aguilera.

Desde junio

En definitiva, con este horizonte y con el invierno cada vez más cerca, la demanda de estufas de leña va en aumento. «Ya en junio y julio hemos estado a niveles que jamás habíamos tenido», reconoce el gerente de Sertec Extremadura, que añade que la gente no deja de preguntar por sus productos y que el 90% de su clientela se encuentra en la región. «Vender una veintena de estufas más al año en nuestro sector sería una gran mejora y vamos a superar ese número», detalla.

Y es que, al trabajar a medida, sus productos tienen precios muy dispares. «Esta semana he dado un presupuesto de 3.700 euros por una estufa», afirma como ejemplo Martín. En el alimento de estas estufas, la leña, se está notando un ligero incremento de la demanda, pero no demasiado hasta el momento.

«Tengo más o menos el mismo movimiento que en otros años, quizá algo más», asegura José Antonio Pescador, de Leñas Montehermoso. Normalmente los clientes empiezan a comprar en octubre, cuando ya se va acercando el frío.

El precio de este combustible sí está al alza. Ya subió el año pasado y no tanto por la demanda, sino que influyó el incremento de costes. «Los transportistas cada vez cobran más y se nota en el precio final», detalla Francisco García, que lleva años dedicado a la venta de leña.

Por el contrario, en la venta de pélet sí se detecta un mayor interés por parte de los consumidores. «Normalmente la gente empieza a preguntar en octubre y este año he vendido un camión de pélet en julio», dice Martín, que apostilla que está recibiendo entre ocho y diez llamadas diarias de personas que no son clientes habituales para pedir presupuesto: «Me han llamado de Ávila, que al final no me comprarán porque con el transporte no le saldrá rentable, pero la gente está pidiendo mucho».

Una de las consecuencias será que el precio del pélet también se incremente. De hecho, ya se está produciendo ese encarecimiento. «El saco de 15 kilos costaba cuatro euros y ya está en seis, calculo que doblará el precio en cuanto empiece el frío», explica.

Una caldera puede llegar a consumir unos 8 kilos de pélets al día. Es decir, un consumo mensual de, aproximadamente, 63 euros, que variará en función de la temperatura que se quiera en el interior, la que haya en el exterior y de la humedad.