Así se hizo el mural de cerámica que viajó con Sanguijuelas del Guadiana hasta La Revuelta Los artesanos, naturales de Barcarrota, compartieron en sus redes sociales el proceso de creación

Irene Manzano Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:21

El éxito de Sanguijuelas del Guadiana ha sido tal que ya son un fenómeno nacional. En su reciente visita a La Revuelta cantaron en directo por la presentación de su primer álbum 'Revolá', además del anuncio de su gira 'Verbena en vena' que contará con conciertos en salas de toda España.

Al reconocido programa de TVE presentado por David Broncano es muy habitual que el invitado traiga algún detalle al presentador. En esta ocasión, los Sanguijuelas llevaron a Broncano una recreación en base de cerámica a gran tamaño de la portada de su disco nuevo. Además, hicieron que el presentador añadiera dos de los azulejos que terminaban de componer la pieza.

«¿Esto está hecho allí por alguna artesanía de cerámica?», les preguntó David. Y efectivamente tenía razón, los encargados de esta pieza fueron 'Cerámica de Soto', una tienda de cerámica artesanal asentada en Badajoz, concretamente en Barcarrota. Desde su Instagram compartieron el proceso de creación de este mural cerámico. «Un proceso lleno de manos, risas y ritmo», destacan en la publicación, además de agradecer al grupo la confianza puesta en ellos.

Una obra que representa a la perfección la esencia de este primer disco, 'único y natural', de estos chicos -Carlos, Juan y Víctor- que llevan poco más de un año encima de los escenarios, pero que ya han demostrado ser un fenómeno que lleva Extremadura por bandera.

Con este primer proyecto de álbum, armonizan la tradición y los valores con la tecnología y la modernidad. Un gran ejemplo de que se puede tener éxito sin olvidar tus raíces.