Una histórica abstención de casi el 39% marca las elecciones al campo en Extremadura

Casi cuatro de cada diez electores en los comicios agrarias no acudieron a votar este domingo. Las elecciones del campo, las cuartas en Extremadura, sirvieron, ... más allá de para confirmar el previsible liderazgo de la coalición de Asaja y la entrada de La Unión de Luis Cortés en el Consejo Asesor, para demostrar que no había ganas de ir a votar. O que al menos no era la mejor fecha para hacerlo, como habían advertido las organizaciones agrarias. La abstención fue muy elevada, rozó el 39%, un porcentaje que no se había dado en la región en comicios anteriores.

A falta de los datos definitivos que se oficializarán mañana, la realidad es que el 8-M de 2022 no pasará a la historia como uno de los comicios más participativos del campo extremeño. Todo lo contrario. En 1998 –con elecciones aún a cámaras provinciales– la participación media regional fue de un 71%, con una abstención, por tanto, del 29%. En 2002, ya con elecciones regionales propiamente dichas, la afluencia de votantes fue aún mayor, llegando al 78% del censo (solo un 22% no acudió). Las últimas elecciones, las de 2017, la abstención se quedó en un 29,3% al ser la participación de un 71,7%. Ahora, según apunta la Consejería de Agricultura a este diario, la participación provisional queda en un 61,05%. Esto es, la abstención fue de un 38,95%. Muy elevada. Los datos provisionales de algunos de los municipios más poblados, de un lado, y de otro que sin tener tantos habitantes sí cuentan con un notable censo agrario de electores, demuestran el alcance de este singular abstencionismo. En Almendralejo, con un censo de 267 electores, fueron a votar 146. El 54,5%. En Don Benito, votaron 36 de los 160 que podían hacerlo. Apenas el 22,5%. Los datos En los otras tres elecciones al campo la abstención nunca superó el 29,3% En Badajoz el censo era de 156 votantes y acudieron a las urnas 45. El 28,8%. Mientras, en Aceuchal, con 150 inscritos, votaron solo 33 (22%). En Mérida, con un censo de 90, acudieron a las urnas 29 (32.2%). En esta misma línea llama la atención que en un sobresaliente municipio ganadero como Olivenza la participación fuera solo de un 15,9% al acudir a votar solo 7 de los 44 censados. Y en zonas muy importantes en cuanto a censo de electores en la provincia de Cáceres, como Las Hurdes (por los apicultores) y La Vera y Campo Arañuelo (tabaco), la abstención superó con creces el 50%. Noticia Relacionada «Este triunfo es el fruto del trabajo hecho durante los cinco años anteriores» Que no había ambiente para ir a votar era algo que se intuía desde que se supo la fecha de los comicios. En un 8 de mayo cualquiera, el campo extremeño está en plena ebullición, tanto para los ganaderos como para los agricultores de regadío o para los apicultores, con la trashumancia de colmenas en pleno movimiento. Además este domingo se celebraron comuniones y diversas actividades lúdicas y de ocio que hicieron más difícil acudir a votar. En cuanto a los resultados, la coalición de Asaja se llevó con creces el triunfo. Un 49,54% de media regional (45,4 en la provincia de Cáceres, 52,9 en la de Badajoz). Las organizaciones presididas por Juan Metidieri y Ángel García Blanco ganaron con holgura en los municipios de mayor censo. Cáceres, Almendralejo, Trujillo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Villafranca (La Unión estuvo a solo tres votos), Azuaga, Siruela, Santa Marta, Talarrubias (el pueblo de Metidieri)... Solo hubo dos excepciones, una en cada provincia. En la cacereña Miajadas, localidad de Luis Cortés, La Unión obtuvo 164 votos, UPA-UCE, 66 y 29 Asaja. Miajadas es el municipio con mayor censo agrario de Extremadura. En la pacense de Jerez de los Caballeros, UPA-UCE se llevó el triunfo con 24 votos por 4 de Asaja (más 2 blancos y otros 2 nulos). En realidad, La Unión y UPA-UCE repitieron en Miajadas y Jerez su éxito electoral de 2017.

