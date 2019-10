Historias preferidas

VIVO de nuevo en una ciudad que se ha despertado de la siesta, se ha lavado la cara, se ha tomado un café. Apartan las hojas caídas de los caminos y la noche me sorprende cada tarde. Llega rápida y roja, se queda negra y cálida. La recibo en tirantes. Juanpe me mira y dice: necesito mojarme, necesito que llueva, quedarme debajo de la lluvia, mucho tiempo, y mojarme. Mucho. Después de este verano que me ha abrasado.

Cuando viví en el campo, en esa casa de paredes tan anchas, al despertar escuchaba a los pájaros. Me hacía feliz saber que eso era lo que oiría el resto de mi día. Los pájaros, y el zumbido del sol sobre la hierba. El silencio lleno de insectos. Cuando viví en el campo, esta época era la más hermosa. Todo, más callado si cabe, empezaba a recogerse, a refrescarse, a hacerse húmedo y fértil, a oler distinto. Y si llovía, el cuerpo sabía que llovía, se calaba aunque estuviese dentro de aquella casa. La echo tanto de menos. Salir después, cuando escampaba. Qué ganas de que llueva. Tierra somos, nuestra piel y nuestras bocas están secas. Nuestros pies están agrietados. Yo también necesito empaparme. Y solo eso, como una arcada de deseo repentino.

Cinco caballos blancos tratan de beber de un torrente que ya es casi barro. Las lagartijas se comen a las orugas verdes. Los perros curiosos olisquean a nuestro alrededor.

Al volver, el cielo se puso de todos los colores, hasta verde. Como las orugas. Aún dormimos con la ventana abierta. O paseamos, demasiado tarde, debajo del resplandor de los letreros de los supermercados. Irreales. Como llegados de un viaje transoceánico. Los cuerpos se preparan para la nueva siembra.

No nos agarramos a los árboles, es cursi. Aunque no mire nadie. Pero un hombre que recuerdo abrazaba las altas palmeras del Valle de Cocora con verdadera emoción. Atravesaban las nubes. Co co rá, co co rá, se oye un canto entre las hojas de las palmas de cera. Co co rá. Nos vendría bien la tierra cerca, algo fácil, debajo de las ramas y con la sangre recorriéndonos. Ese calor. Porque muertos ya hemos estado, antes del primer grito.

Geranios y claveles se reflejan en los espejos que han colocado por las calles. También nosotras, en esa novedad turística. Hay, al menos, tres casas con balcón de madera, tres puertas de la misma casa, todas las macetas de la judería multiplicadas por tres. Ha sido buena idea bajar hasta el arroyo y meter los pies en el agua. Como en una cueva secreta, la cabeza se vacía. Los gorilas asesinados y atados a una cruz de madera, el oso polar que camina desorientado en un paisaje sin nieve, unos peces naranjas sin formas de pez, que desaparecen.

Hay un lugar que esconde el alma de una princesa quimbaya, cuyo nombre, estrella de agua, es repetido cada mañana por el canto de los pájaros, que todavía la extrañan.