Historias del cine Coliseum

En Cáceres, decir Coliseum es decir cine, sueños, infancia y adolescencia, primer beso, tontear, ligar, enamorarse, disfrutar, sesión doble infantil los domingos, sesión continua los sábados. En Cáceres, la mayoría de edad no la marcaba ninguna constitución ni ninguna ley. En Cáceres, eras mayor cuando dejabas de ir a la sesión infantil de los domingos del Coliseum para asistir a la continua de los sábados y te sentías toda una mujer o todo un hombre cuando comprabas la primera entrada para la peli vespertina de los domingos, el gran estreno de la semana, siempre para mayores, 3R y esas cosas.

Eran tiempos en los que, al salir de misa, veías en un tablón la calificación moral de cada estreno y lo máximo era aquel 3R que convertía la asistencia al cine en un pecado mortal muy raro: ibas a confesarte y parecías más un guerrero de las galaxias que un adolescente cacereño. «¿De qué te acusas, hijo?», preguntaba el cura. «Padre, me acuso de haber visto una 3R», comunicabas tu maldad imperdonable al coadjutor de San Pedro y él repreguntaba: «¿Cuántas veces, hijo?».

Las colas en el Coliseum para entrar al cine eran tan largas y tumultuosas que contaban con vigilancia de la Policía Nacional. ¿Se imaginan la escena? 800 niños haciendo cola y una pareja de grises con porra, gorra y abrigo gris hasta los pies vigilando las travesuras de los imberbes. Al poco de inaugurarse, empezaron a proyectar películas en un formato espectacular llamado Todd-AO y la gente iba a la taquilla creyendo que regalaban las entradas. Era lógico, si lo daban todo...

El Coliseum era un cine gigantesco y la pantalla parecía medio campo de fútbol. Las cargas del 7º de Caballería impresionaban y si llegabas tarde y te tocaban las primeras filas, movías la cabeza más que en un partido de tenis para poder ver todo lo que pasaba en la pantalla. En aquel cine y en aquel tiempo, los besos se silbaban, las cargas de los yankees se ovacionaban y la aparición de Drácula provocaba unos gritos terroríficos que daban más miedo que los colmillos del vampiro.

Le tengo cariño al Coliseum porque formó parte de mi niñez, un tiempo en el que los domingos consistían en ir a misa, comprar una bamba en la pastelería Isa, la misma bamba que compraba Almodóvar al salir del colegio San Antonio, y hacerse con una entrada de 12 pesetas para la sesión infantil. Por la tarde, al cine y a casa a estudiar un poco y acabar los deberes.

Supe que mi mujer me querría siempre la primera noche que quedamos. La había conocido el día anterior y había quedado con ella para ir a ver una película «romántica»: 'Rocky'. Para rematar la jugada, me dormí en la butaca del cine antes de que Stallone ganara ningún combate. Ese día, mi mujer supo que le había tocado en suerte un tipo un poco raro, pero no salió corriendo, sino que me llevó a la feria a ver si me despertaba. ¡Cómo no le voy a tener cariño al Coliseum!

Ese cine fue durante años el epicentro de Cursi, es decir, de un tramo de acera de 150 metros por donde paseaba el Cáceres más chic, arriba y abajo, saludándose unos a otros, una y otra vez, en un ejercicio de autoafirmación colectiva o de cinismo, no lo sé: llamábamos cursi a nuestro paseo y no nos avergonzábamos de ser tan relamidos como aquel tramo de acera del que el Coliseum y sus tres escaleras formaban parte consustancial.

Cuando el macrocine Coliseum cerró, Cáceres se encogió. Tapiaron el local, colocaron una verja y aquello se convirtió en el Guantánamo de Cursilandia, como si nos hubieran encarcelado la pubertad. Por eso, la otra mañana, a eso de las ocho, cuando pasé delante del Coliseum y vi la fachada abierta y la sala gigante en obras, no pude por menos que parar, hacer una foto y recuperar de un golpe la edad de la inocencia. Para Rilke, la infancia es la única patria. Para los cacereños de 50, la patria es el Coliseum.

Ese espacio mítico y evocador será a partir del año que viene un gimnasio inmenso llamado Altafit, una marca con más de 60 gym clubs. Es un cambio acorde con los tiempos: en los 60 y los 70, los sueños estaban hechos de cine; en 2019, los sueños están hechos de músculos.