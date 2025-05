Carmen Sánchez Risco, la historiadora que escribe novelas

«Soy una víctima de Indiana Jones. Veía las películas y quería transportarme a esos lugares, encontrar restos de otras culturas y conocer otras civilizaciones», ... afirma Carmen Sánchez Risco. Apasionada del arqueólogo de ficción por antonomasia, esta extremeña terminaría estudiando Geografía e Historia con especialidad en Arqueología en la UEx. Desde esta semana es la nueva directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura.

Sánchez nació en Huertas de Ánimas, dependiente de Trujillo, y a lo largo de su vida ha pasado largas épocas en Barcelona, Tarragona, Valencia y Madrid. Actualmente compagina su residencia con la capital de España por motivos laborales. Sin embargo, desde el confinamiento trata de pasar más tiempo en su localidad natal. «A no ser que tenga que desplazarme para grabar, todo lo que hago de asesoría histórica o desarrollo de guion trato de hacerlo desde Trujillo para estar más tiempo con mi familia».

Los dos últimos años de la carrera los compaginó con los estudios de Arte Dramático en la Escuela Cristina Rota. «Me gusta el teatro y la interpretación, pero acceder a la Resad era complicado, y me hablaron de la escuela, así que decidí hacer un grado allí. Esta formación me ha ayudado a estar muy pendiente de los detalles, de darle profundidad y riqueza a los personajes a la hora de escribir guiones o de redactar la novela», explica.

Mientras se formaba como intérprete, hizo sus primeros trabajos de presentadora. «Como no soy capaz de estar quieta, me metí también en los guiones. Era un mundo que me gustaba mucho. Igual que disfrutaba con la Historia, lo hacía con el Periodismo».

Sánchez afirma que es una lectora empedernida: «Mi madre me inculcó la lectura de la misma manera que lo hizo con la escritura. Desde pequeña me decía que escribiese para liberar estrés, para fantasear, para crear…».

Entre la multitud de trabajos que ha desarrollado, ha presentado programas de todo tipo: salud, medio ambiente, humor o naturaleza, entre otros. «Creo que puedo defender cualquier contenido sin problemas, pero sin duda lo que más me llama es lo histórico. Hubo un momento en el que decidí que quería centrarme en divulgación, comunicación o guion pero vinculado al mundo histórico». «Al final la vida te va llevando y con calma te acabas dirigiendo a lo que te gusta hacer y a lo que se te da bien. Creo que he sido una privilegiada porque he hecho de todo».

La faceta de 'contar historias y contar la Historia' surge de querer enlazar su lado de comunicadora con su formación. Hizo el programa 'Esto es otra historia' en Telemadrid, donde empezó a trabajar como coordinadora de guion de series y documentales históricos».

Varios años atrás, la historiadora descubrió el personaje de Francisca Pizarro y se 'enamoró' «de su historia y de la carga dramática que tenía». «Visualicé hacer una serie sobre su vida y comencé a escribir la 'biblia' del proyecto», explica.

La primera mestiza

Cuando estaba inmersa en esta fase de la preproducción, un amigo le habló del personaje a la editorial con la que trabajaba: HarperCollins. Tras conocerlo, las editoras insistieron a Sánchez para llevarlo más allá de un documental y hacer una novela. «Me daba bastante 'vértigo' escribirla porque tengo mucho respeto a la literatura, pero me animaron y como conocía mucho al personaje y su entorno, me lancé». De ahí nació este «viaje íntimo a través de los ojos de Francisca Pizarro».

El proceso de investigación ha sido «muy exigente», en palabras de la autora. «Estudiar e investigar a una mujer es complicado. Siempre se habla de su padre, de su marido, de su hermano... Ella aparece señalada de un modo muy tangencial, 'la hija de', 'la mujer de'... Pero no con una entidad propia. Tienes que cotejar muchas fuentes, el trabajo es exigente, pero 'sarna con gusto no pica'», añade. «Había momentos en los que la información que encontraba de un cronista, no correspondía con otro documento y bailaban fechas y datos».

A pesar del duro esfuerzo, la autora dice sentirse orgullosa de haberse 'roto la cabeza', dado que ha desencadenado en que la novela tenga coherencia y rigor histórico. «Gracias al empeño que he puesto, he podido aportar una serie de datos sobre la parte final de su vida, que era muy desconocida y nadie la ha tratado en los libros de Historia». La veracidad de la obra se pone de manifiesto en sus últimas cien páginas, que son un anexo bibliográfico para que todos los interesados puedan cotejar las fuentes utilizadas para la realización de la obra.

Sánchez está inmersa en la promoción de la novela, momento que aprovecha para destacar la importancia de valorar a las mujeres de la historia. «Hay mujeres con vidas apasionantes y con mucho peso a la que no le damos importancia como contenido audiovisual. Tenemos un gran catálogo de personajes, especialmente en Extremadura, que si lo tuviesen los estadounidenses, habría decenas de sagas sobre ellas. Es una pena que nos olvidemos de esa riqueza tan enorme», concluye.

