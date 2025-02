La historia del soldado Sepúlveda sale a la luz

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 29 de noviembre 2021, 07:23 Comenta Compartir

José Sepúlveda, nacido en Badajoz en el año 1788, militar, integrante de la Leal Legión Extremeña, combatiente en la Guerra de la Independencia y también en la batalla de Ayacucho (Perú, 1824), la última de las campañas que acabaron con el dominio español en Hispanoamérica. Él es el protagonista de un libro aún no publicado. Es el último premio de investigación histórica Arturo Barea, que concede la Diputación Provincial de Badajoz, y se titulará 'Testimonio, denuncia y censura de un soldado extremeño en la campaña de Ayacucho. El infame manuscrito de José Sepúlveda'. Su autor es Ignacio Pavón, 53 años, nacido en Mérida y criado en Alange, profesor del área de Prehistoria en la Universidad de Extremadura y con diferencia, el hombre que más sabe sobre este militar al que ha rescatado de las sombras de la Historia.

«A José Sepúlveda llego cuando estoy investigando a otros dos extremeños que me interesaban por una cuestión familiar», sitúa el autor. «Con motivo del segundo aniversario de la Guerra de la Independencia, estuve indagando sobre la figura de Julián Olivares, un antepasado familiar que participó en la llamada 'Sorpresa de Arroyomolinos', una importante batalla que se desarrolló en Arroyomolinos de Montánchez en 1818. La genealogía de Olivares me lleva a otro extremeño, Diego Pacheco, de Alcuéscar, casado con una sobrina de Olivares. Como tantos otros militares de la época, Pacheco participó en las guerras de emancipación en América, y en concreto en la batalla de Ayacucho, en la que también estuvo José Sepúlveda».

Así es como el historiador llegó al militar de Badajoz, al que define como «algo más que un soldado». «En su expediente militar, que está en el archivo militar de Segovia, consta literalmente que «hace servicios interesantes para la defensa de la Corona», una expresión que en este tipo de documentos y en esa época, suele interpretarse como que hacía labores de espionaje o sabotaje al enemigo, algo que casa bien con lo que conocemos de él y de su desempeño en América».

«Llegué a Sepúlveda al investigar sobre otros dos militares extremeños de la época: Juan Olivares y Diego Pacheco» Ignacio Pavón Profesor de Historia en la UEx

Una biblioteca en EE UU

La clave que permitió a Pavón saltar de Olivares y Pacheco a Sepúlveda la obtuvo de un manuscrito que encontró en la biblioteca John Carter Brown de la Brown University norteamericana (en Providence, estado de Rhode Island). «En ese manuscrito anónimo se menciona a Olivares y Pacheco, y siguiendo esta línea de investigación empiezo a leer a otros militares que participaron en esa campaña militar, hasta dar con un trabajo del general Valdés, en el que transcribe un texto que identifico con ese manuscrito anónimo de la biblioteca John Carter Brown».

Profundizando sobre él, el profesor extremeño concluye que Valdés había tenido acceso a ese manuscrito, que se reprodujo parcialmente en un libro que el hijo de este militar publicó a finales del siglo XIX. «Valdés atribuye el manuscrito anónimo a Sepúlveda, pero al comparar los dos textos, advierto que se han omitido una serie de párrafos en los que Sepúlveda habla de cuestiones políticas e ideológicas del momento». O sea, que el general Valdés censura al soldado.

Pavón explica que «el mando, como buena parte de los militares de la última fase de las guerras de emancipación en América, es liberal, y en esos momentos está apremiado porque Fernando VII ha vuelto a instaurar el absolutismo en España y persigue a los liberales y a quienes pertenecen a sociedades secretas como la masonería». «El soldado extremeño, sin embargo –continúa el investigador premiado– es absolutista en vez de liberal, y considera que los generales españoles han vendido la soberanía del país, o por lo menos no han hecho todo lo posible por defenderla. Además, su manuscrito contiene una acusación velada, aunque para mí bastante clara, a la condición de masón de Valdés, que en opinión de Sepúlveda, negoció en favor de sus intereses y no de los de España en las capitulaciones de Ayacucho, el documento que pone fin a las guerras de emancipación».

Reconstruir la vida del militar extremeño le ha llevado al último premio Arturo Barea doce años de trabajo: desde 2009 hasta el pasado septiembre. «He seguido dos líneas de investigación paralelas –detalla el autor–. Por un lado, la campaña de Ayacucho, para conocer las memorias de algunos de los que participaron en esa importante batalla. Y por otro, reconstruir la biografía de Sepúlveda».

No ha sido un trabajo fácil, afirma. «Lo he hecho en mis ratos libres, en el tiempo que me permite mi trabajo en la universidad. Durante una investigación tan larga hay momentos de incertidumbre, en los que te planteas abandonar. Y entonces me ayudaron mucho los ánimos del profesor Fernando Serrano Mangas, ya fallecido», agradece Pavón, que aprecia paralelismos entre Olivares, Pacheco y Sepúlveda. «Los tres hicieron de la guerra su vida, como tantos en esa época. Participaron muy jóvenes en la de la Independencia y luego prolongaron esa vida en América».

Una vida en el Ejército

«En el caso de José Sepúlveda –amplía el investigador–, se enroló en el Ejército siendo muy joven, estuvo en Zaragoza y Cataluña, participó en la Guerra de la Independencia y luego en las de emancipación americanas. Estuvo a las órdenes de Pablo Morillo en su campaña pacificadora, y fue destinado a Guayaquil (actual Ecuador), donde participó en sucesos de gran calado histórico como la Rebelión de Guayaquil. Fue hecho preso y pasó casi tres años en cautiverio, hasta que se fugó en el año 1824 y volvió a enrolarse con las tropas españolas. Tras la batalla de Ayacucho en ese mismo año, regresó a España, y ahí ya le pierdo la pista».

A lo largo de su vida, el soldado de Badajoz protagonizó episodios importantes, como el rescate de la fragata Ester. «Era una embarcación de los independentistas, y él se hizo con ella, la condujo hasta el puerto del Callado, cerca de Lima, y la puso al servicio de España, que la rebautizó como la fragata Victoria de Ica». Fue una aventura más en la atribulada vida de José Sepúlveda, que Ignacio Pavón ha rescatado y puesto negro sobre blanco. Para que se conozca. Y para que no se pierda.

