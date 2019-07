Hispanoamericanos HÉROES Y TUMBAS Uno de los documentos relacionados con los movimientos de independencia de Hispanoamérica que se exhibieron en una exposición pasada de la British Library. SALVADOR CALVO MUÑOZ Sábado, 27 julio 2019, 09:01

FOBIA? Al revés. Ahí ha habido de todo. América. Hispanoamérica. ¿A qué ton Latinoamérica? ¿Por qué los franceses han de salirse con la suya? Los gabachos siempre queriéndose hacer con lo de los demás; sobre todo si lo de los demás es nuestro, de los españoles. Llegaron incluso a poner un emperador en Méjico; claro que así le fue al pobre. Menudos son los descendientes de Hernán Cortés y de Cuahutémoc.

Vamos a lo que queremos. Y hay tanto que no sabe uno por dónde empezar. Léanse con calma y exhaustivamente la historia de la Conquista y de la Colonización (nunca fueron colonias, fueron reinos) y luego ya me dirán, a la postre, si es para creerse la retahíla de mentiras, embustes, falsedades y engaños que se han dicho y escrito sobre los hechos de los españoles en América. Lo que pasa es lo de siempre: la perversa propaganda aviesa y torticera de los anglófilos, a la que los españoles no le prestamos nuca mínima atención, y nunca contrarrestamos el daño que nos hacía (y hace).

Dizque genocidio, explotación, crueldad, exterminio: una mentira tras otra. Ellos mismos, los anglosajones reconocen que la labor de España en América fue infinitamente más provechosa, humanitaria y social que la de los puritanos del 'Myflowers' que llegaron a las costas de los hoy USA.

¿Cómo ser xenófobo con los hispanoamericanos? Los siete años más luminosos de mi juventud los pasé compartiendo la vida con mis amigos-hermanos del alma panameños y salmantinos todos. Pero lo que apuntábamos: la maldita propaganda ha hecho un daño increíble e irreparable: los mismos hispanoamericanos, a nada que no estén instruidos, creen que los españoles fuimos allí a robar y a matar. Por eso nada más llegar, empezaron a construir hospitales, palacios, iglesias y universidades. Y por eso se mezclaron con los nativos y reconocieron a sus descendientes. ¿Cómo sentir fobia por esos primos nuestros, por muy brutos que se pongan a veces? ¿Cómo no sentir alguna ternura por esos cientos y miles de cholitas que pasean a nuestros ancianos por las calles de nuestras ciudades?

Lo hemos dicho anteriormente. Vengan para acá hispanoamericanos de buena voluntad, que no soportan a mamelucos dictadorzuelos de última hornada. Vengan para acá a equilibrar esta población envejecida que se empeña en extinguirse, con índice de natalidad tan escaso. ¿Qué mejores españolitos del futuro que los descendientes de sus parientes hispanoamericanos? Religión, lengua, tradiciones, idiosincrasia. ¿Con quién nos entenderemos mejor, con un cubano o con un talibán afgano; con un chileno o con un etíope; con un venezolano o con un yemení? Eso sí: si vienen en plan 'latin king' o 'mara' que ni asomen, y si asoman, duro con él.

¿Cómo no va uno a amar a América si en sus días leyó y disfrutó de Uslar Pietri, de Fuentes, de Roa Bastos, de Lezama Lima, de Sábato, de Rómulo Gallegos y toda la inmensa y fabulosa lista de genios creadores de nuestro idioma?

Una estupefacción: ¿A quién se le ocurriría la luminosa idea de quitar del temario de Literatura en el Bachillerato el tema de los autores hispanoamericanos? ¿Cómo se puede ser tan zopenco y tirar por la borda el tesoro de la Literatura Hispanoamericana, que es nuestra lengua y el mayor patrimonio cultural que tenemos? Recién, ha muerto un hombre de la cultura, Julián Rodríguez, del que recordaré siempre que, cuando fue alumno mío de Bachillerato, me agradeció efusivamente haber conocido a los grandes clásicos hispanoamericanos: Cortázar, G. Márquez, Carpentier, Vargas Llosa, etc.

Y luego están los americanos del norte, los gringos; pero eso ya habrá que dejarlo para otro capítulo.