Las hipotecas extremeñas se encarecen 125 euros al mes por la subida del euríbor

Cuotas de hasta 125 euros más caras. Por término medio. Las actualizaciones de las hipotecas sujetas al euríbor –aquellas que tienen un tipo de ... interés variable– van a suponer otro pellizco importante para las economías familiares. Uno más.

La causa para este nuevo gasto al que tendrán que hacer frente los hogares es la constante subida, que se comprueba desde principios de año, del índice al que están referenciados los préstamos para viviendas. Es una tendencia que puede complicar el futuro económico de muchas familias. En Extremadura hay unos 40.000 préstamos hipotecarios vivos –los que se están pagando– sujetos a unos tipos de interés variable.

«He tratado de cambiar mi hipoteca variable a tipo fijo, pero me ofrecen un 2,5%» Julio García Hipotecado

«Durante años he pagado un 0,03% de intereses y ya estoy en más de un 1,5%» Javier MAteos Hipotecado

Los créditos que se han renovado recientemente –las cuotas de las hipotecas se actualizan semestralmente o anualmente– ya van a notar un encarecimiento que rondará los 75 euros mensuales. Unos 900 euros más al año de lo que estaban pagando en 2021, ya que el euríbor cerró el mes pasado en un a media del 1,2%.

Precisamente en agosto tuvo Javier Mateos (40 años) la revisión de su cuota. «Firmé euríbor más 0,50%; por lo que he estado años pagando un 0,03% de intereses y ahora estoy por encima del 1,5%», explica este emeritense. Pese a ello cree que hizo un buen negocio al optar por una hipoteca variable. «La pedí en 2009 y me recomendaron hacerlo así porque no parecía que los tipos fueran a volver a la situación del 3,5% o del 4% de la que veníamos en ese momento; acertamos», comenta Mateos, que recuerda que en esa época hubo conocidos suyos que firmaron tipos fijos de hasta el 5%.

El dato 1.500 euros al año se están encareciendo las cuotas de las hipotecas que se pagan en Extremadura con la evolución al alza del euríbor registrada desde principios de año; con la subida de tipos de interés de 75 puntos básicos aprobada por el BCE la tendencia del indicador seguirá esa línea

Como a él le queda poco por pagar, su cuota se ha encarecido apenas unos 30 euros al mes. «He ido amortizando bastante», expone Mateos.

En peor situación están quienes firmaron un préstamo para una vivienda referenciado al euríbor hace cuatro o cinco años. Con mucho dinero por devolver, esos son los hipotecados que más van a notar en sus bolsillos la subida del euríbor.

La media provisional de este índice en lo que llevamos de septiembre ya roza el 1,9%. Son cerca de dos puntos y medio más que a principios de año. Pero no parece que vaya a detenerse ahí. El dato diario ya se fue ayer por encima del 2%, impulsado por la subida de tipos de interés que aprobó el BCE (Banco Central Europeo) en su plan de lucha contra la inflación.

«La cuota de una hipoteca media en Extremadura –de 85.000 euros a devolver en 24 años– pasará a ser entre 120 y 125 euros más cara con los actuales datos del euríbor», confirma Roberto Serrano, asesor jurídico de UCEx (Unión de Consumidores de Extremadura). El coste de una hipoteca puede crecer en ese contexto hasta los 1.500 euros al año. Un escenario preocupante para las familias en una región que tiene los salarios más bajos de España y con una previsión de recesión económica en el horizonte más inmediato.

Revisión

Julio García (40 años) es uno de los propietarios que teme la llegada de la revisión de su cuota. No le toca pasar por ello hasta mayo del año que viene, porque en 2021 firmó una hipoteca variable. «De euríbor más 0,99%», detalla por teléfono, a la vez que añade que no ha hecho cálculos para saber hasta dónde puede aumentar el importe de su mensualidad.

Actualmente paga 480 euros al mes, pero es consciente de que esa cantidad será bastante mayor tras su próxima actualización. Con esa previsión, trató de cambiar su hipoteca de interés variable a interés fijo. «Me ofrecían un 2,5% a interés fijo y creo que es peor», comenta García.

Si aceptase esas condiciones tendría que hacer frente a ese interés durante toda la vida del préstamo, que todavía está muy cerca de los 30 años. «Ahora estoy pagando un 2%; hasta el año que viene no me afecta el euríbor», explica. Eso significa que pagaría un 1% más de intereses que en la coyuntura actual.

Aunque nada le asegura que el euríbor no mantenga su escalada. Es cierto que la coyuntura de la que se partía era también excepcional. Desde el año 2016 este índice se movía en negativo y así permaneció hasta el pasado abril. Un escenario muy beneficioso para los hipotecados, que han pagado cuotas más baratas de lo que nunca esperaron al firmar sus créditos.

Ahora, la subida de los tipos de interés en 75 puntos básicos ha sido la mayor de la historia, pero Christine Lagarde, presidenta del BCE, advirtió que planteará la aplicación de nuevos movimientos al alza con el objetivo de devolver la inflación al entorno del 2%.

¿Hasta dónde?

El efecto de arrastre que tendría en el euríbor hace previsibles que las cuotas de las hipotecas continúen encareciéndose. La pregunta es ¿hasta dónde lo hará? En la respuesta está la resolución a la duda sobre elegir hipoteca fija o variable. Los expertos defienden que el tipo fijo es una mejor opción si el euríbor se estabiliza por encima del 2% en el medio plazo y el variable en el caso de que el euríbor vuelva a partir de 2026 a rondar el 0,5%, pese a que supere el 2,5% en los próximos años.

Por ahora los hipotecados no están realizando más consultas sobre el tema ante la Unión de Consumidores de Extremadura. «El gran incremento del euríbor se ha producido desde el verano», indica el asesor jurídico de la entidad, que cree que hasta que la gente no empiece a ver en sus movimientos bancarios el pago de las cuotas actualizadas no empezarán a preguntar los motivos.