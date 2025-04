Hijos de España, votantes de Portugal

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 30 de enero 2022, 21:16 Comenta Compartir

El Parque de los Pintasilgos, en Olivenza, tiene nombre portugués. Este domingo en este enclave Portugal no solo marcó el cartel de la puerta, sino también las conversaciones. Varios oliventinos comentaban los resultados de las elecciones lusas. No era solo por curiosidad, eran votantes, ya que más de un millar de vecinos de esta localidad extremeña tienen la doble nacionalidad, y por tanto, derecho a voto. HOY ha estado con cuatro de ellos.

Uno de los votantes era José Antonio González Carrillo que ha seguido con mucho interés todo lo que ocurre al otro lado de la Raya, su otro país. «El panorama político en Portugal es tan complejo como en cualquier otro país europeo y para votar tienes que tener una perspectiva mínima de lo que está pasando allí, en la Asamblea de la República. Hay que ejercer el derecho a voto de una forma responsable».

Unos 1.300 vecinos de Olivenza estaban llamados a participar en las elecciones portuguesas, todos los que cuentan con la doble nacionalidad. Están considerados residentes en el extranjero, por lo que votan por correo. Reciben un sobre en sus casas con la papeleta y deben rellenarla y devolverla.

Sin campaña

Eso sí, no hay carteles de campaña, ni mítines ni publicidad de los partidos. La campaña portuguesa no toca a los oliventinos. Los votantes lo lamentan. González Carrillo cree que sería importante que los políticos lusos se interesasen por esta localidad. «Hay algunos políticos que sí comienzan a mirar a Olivenza. Son 1.300 votos, hay localidades portuguesas que no son tan grandes». Este vecino desea que «el Estado portugués se sensibilice más con lo que implica Olivenza, que se promoviera la lengua o la cultura. Ellos son parte implicada».

«Tener el voto es la prueba de que somos portugueses de pleno derecho. Con deberes y con responsabilidades. No me lo tomo a la ligera» ana márQUEZ Oliventina con doble nacionalidad

En el caso de José Antonio González, su vinculación con Portugal no es solo emocional, también camina a ambos lados de la Raya en su trayectoria laboral. Es publicista (estudio González Carrillo) y trabaja en ambos países. Además escribe libros sobre la historia de su municipio y acaba de abrir una abacería junto con dos socios, La Paz Barata, con gastronomía española y lusa y cuyo nombre se basa en el paso de Olivenza a manos españolas.

Hace unos 7 años que lograron que el Ministerio de Justicia portugués reconociese el derecho de los oliventinos a solicitar la doble nacionalidad, ya que la localidad fue lusa durante cinco siglos. Eso les otorga una serie de derechos, entre ellos, participar en las elecciones generales. No así en las locales. En 2019 pudieron ejercer por primera vez ese derecho y este domingo, debido al adelanto electoral en Portugal, repitieron.

Ampliar Ana Márquez enseña sus dos DNI, el español y el portugués, ya que cuenta con doble nacionalidad. PAKOPÍ

Joaquín Fuentes ha votado en ambas ocasiones, de hecho, formó parte de la asociación Além Guadiana que promovió que los oliventinos lograsen la doble nacionalidad. «Personalmente me hace ilusión poder decidir en la política tanto de España como de Portugal». «Tradicionalmente hemos vivido un poco de espaldas a Portugal mientras que los portugueses sí se interesan por el deporte, la cultura o incluso la música de España. Pero esto va cambiando, por ejemplo en Olivenza, hay un interés creciente».

José Antonio González está de acuerdo. «En las últimas décadas hay una visión mucho más enriquecedora e inteligente que es volver a recuperar todo el carácter cultural, tradicional, que tiene Olivenza». González destaca que es un lujo tener una doble nacionalidad pero también una responsabilidad. «Hay que hablar portugués y sentirse portugués. Yo me siento orgulloso de ser español, pero también me siento orgulloso de ser portugués».

Otros oliventinos han recibido las papeletas para poder participar, pero no lo han hecho. Es el caso de Ana Márquez, aunque su abstención no tiene nada que ver con el desinterés. «Tener el voto es la prueba de que somos portugueses de pleno derecho. Con deberes y con responsabilidades. Mi situación personal hace que no ejerza el voto porque creo que tendría que estar más al día, tanto de panorama político, como de las necesidades y los problemas de Portugal como sociedad. En otro momento sí, cuando pueda ver los programas. En el futuro espero votar».

«Me gustaría que los políticos portugueses hiciesen campaña en Olivenza, el Estado (luso) podría promover la lengua y la cultura aquí» José antonio gonzález Votante de las elecciones portuguesas

Como esta oliventina, los que tienen la doble nacionalidad no quieren que el derecho al voto se vea como una anécdota o algo frívolo. «Conocer más sus necesidades y sus problemas sería lo que me haría hacer un voto responsable. Me parece muy importante y no me lo tomo a la ligera».

Ana Márquez tiene la nacionalidad desde 2014. Formó parte del primer grupo de oliventinos que la solicitó. Es profesora de inglés y también ha impartido portugués, un idioma por el que ha peleado para que se extienda su enseñanza. Esta lengua también la acompañó en su faceta artística, ya que formó parte del grupo Acetre, que lo usaba en sus letras.

Márquez tuvo claro que debía pedir la doble nacionalidad en cuanto les otorgaron este derecho a los oliventinos. «Para mí es una cuestión de identidad. Siempre me he sentido, en parte, portuguesa. He tenido mucha vinculación con la cultura, con las tradiciones o con el folklore. Siempre he tenido mucha facilidad para hablar portugués. Me decían que parecía portuguesa y para mí siempre ha sido un halago».

En el futuro espera que sus hijos también sientan esa vinculación, de hecho desea que completen parte de sus estudios en Portugal, como ya hizo ella.

Raquel Sandes sí votó este domingo. Esta oliventina tiene una empresa familiar de restauración de monumentos, pero es más conocida como cantante. De hecho, acaba de presentar un disco llamado 'Bem-haja!', acompañado de un libro, en el que usa ambos idiomas indistintamente. Esta artista reconoce que pidió la doble nacionalidad por cuestiones sentimentales. «Lo haces por nostalgia, pero con esto (votar) te das cuenta que participas en los que ocurre en Portugal. Es la mayor reafirmación de que puedes hacer uso de tu nacionalidad».

Temas

España

Olivenza

Extremadura

Portugal

Comenta Reporta un error