«Mi hijo tiene un retraso en el desarrollo y no me dan cita con Neurología hasta 2024»

La historia de la pacense Cristina Lorido y su hijo pequeño, Thiago, es la de la desesperación ante la espera de consultas médicas y pruebas ... específicas en el SES para su bebé de casi 20 meses.

Desde que nació notaron que tenía problemas. Tuvo dos episodios de alto riesgo por atragantamiento con siete y 20 días. El bebé se quedó sin respiración al atragantarse con la leche y tuvieron que ir a urgencias en dos ocasiones. Desde entonces, duerme con un monitor que revisa su frecuencia cardiaca.

Eso fue el inicio de un cúmulo de complicaciones. Se empezaron a dar cuenta de que Thiago no avanzaba al mismo tiempo que los demás niños de su edad. «Su desarrollo era más lento. Con ocho meses nos lo derivaron al Cadex, el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura, porque no se sentaba, no se volteaba y no fijaba la mirada. Parecía mucho más bebé de lo que era. Ellos lo valoraron y le pusieron en lista de espera», explica Cristina.

En junio de 2022, el pequeño se infectó de covid y eso provocó que su desarrollo se ralentizara aun más. «Comía, dormía y no hacía nada más. Solo tomaba biberones. Ya tenía que empezar a comer purés de cuchara, pero era imposible», añade esta madre de 38 años.

Tras pasar el virus, le ingresaron en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. «Tenía un tono muscular muy bajo. Le hicieron una resonancia y descubrieron que tenía una atrofia en la corteza cerebral. A partir de ahí nos dijeron que había que completar los estudios porque no se sabía a qué es debido».

En septiembre le vio la neuróloga y confirmó que el pequeño tiene un retraso en todas las áreas. Las siguientes pruebas se las realizaron, según cuenta Cristina, el pasado 29 de noviembre. Eran metabólicas y genéticas. «De ellas aún no tenemos resultados».

En esa misma cita de septiembre, Cristina detalla que le comentaron que le iban a hacer un seguimiento cada tres o seis meses, pero la única cita que tienen es para 2024. «Nos comentan que no pasa nada porque esa cita nos la reprogramarán. El problema es que han pasado cinco meses y la cita sigue sin reprogramarse. Mi hijo tiene un retraso en el desarrollo, pero no me dan cita con el especialista hasta enero de 2024», lamenta.

También está a la espera de una resonancia que, según dice, no le han hecho aún desde que se la mandaron en octubre

Se queja de los tiempos de espera del SES para que el especialista haga el seguimiento de su hijo. En varias ocasiones ha planteado el problema en Neurología, pero no le han dado soluciones, según explica. Ante eso, esta semana ha puesto dos reclamaciones en el SES: una por la cita para la que tiene que esperar más de un año y otra por una resonancia que le mandaron en octubre y aún no le han hecho. «En ese mes le vieron en Genética y le mandaron una resonancia de columna por si tuviera algún problema, pero tampoco le han hecho la prueba». Dice que sigue a la espera y el tiempo corre en su contra.

Terapias en Aspaceba

En ese proceso, al menos Cristina ha logrado que en septiembre de 2022 Thiago comenzara a hacer terapia en Aspaceba, la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral de Badajoz. «Hace fisioterapia y actividades para que pueda mejorar con sus problemas sensoriales», comenta.

Dicen que su hijo está sin diagnosticar. Lo único que les comentan es que que tiene un retraso global en el desarrollo. Se quejan de que aún no les han dado una causa ni un diagnóstico concreto. «No está diagnosticado y no sabemos las causas», añade Cristina, que vive esta situación con angustia.

«No sabemos qué secuelas tendrá. Ahora tiene 20 meses y no gatea, no anda y no habla. Es como si fuera un bebe de siete meses», explica Cristina mientras muestra la copia de las reclamaciones.

Este diario se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, pero la Junta no entra en detalles sobre casos concretos de pacientes. Se limita a especificar que «el SES tiene un servicio de reclamaciones en sus hospitales, una Defensora de los Usuarios y una ley de tiempos de respuesta del sistema sanitario si excede lo establecido para la lista de espera».

Actualmente la lista de espera para la realización de pruebas diagnósticas en el SES es de 2.380 personas para resonancias, con un tiempo de demora de 41 días.

Para primeras consultas de especialistas en Neurología en el SES asciende a 81 días de espera y en la lista había al final de 2022 un total de 3.820 personas. En el caso de Cristina ya ha tenido esa primera consulta. Sin embargo, las revisiones, según detalla, se están alargando en el tiempo más de lo deseado y recomendable.