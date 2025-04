Rosa Simón sabe muy bien lo que supone tener un hijo con trastorno del espectro autista (TEA). El suyo, Hugo Rubio, tiene 12 años y ... estudia 1º de ESO en el instituto Virgen de Guadalupe de Cáceres.

Cuando tenía un año y medio le diagnosticaron autismo de grado 3, el más severo de todos los que existen. Por eso, para conseguir avances con él, durante las tardes no para de realizar actividades. «No hacerlo sería volver para atrás y perder todo lo conseguido», comenta Simón.

En su caso recibe tres horas de sesiones de psicología y terapia ocupacional a la semana, que están subvencionadas por el Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia) en centros concertados.

«Sin embargo, eso es muy poco y va a la semana tres horas más a sesiones de logopedia, psicología y terapia ocupacional. Además, va a refuerzo educativo, música, piscina y terapia asistida con caballos», detalla Rosa, que además es presidenta de Divertea, una asociación que ayuda a personas con autismo y su entorno apoyando a las familias de niños con TEA.

«Cuando tienes un hijo con autismo las terapias son más de 300 euros al mes», asegura Simón. Lo dice por experiencia propia y porque conoce a muchas familias que tienen que hacer frente a esos gastos.

Las claves del nuevo subsidio El subsidio El Gobierno lo justifica porque las familias con hijos que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales muy significativos.

Beneficiarios. Está previsto que se beneficien de la ayuda 240.000 alumnos en todo el país. 3.000 de ellos serán extremeños y será compatible con otras becas.

Solicitud. No se concederá de forma automática, sino que será necesario solicitarla, aunque aún no se ha abierto el plazo. La información estará en la web del Ministerio de Educación.

Por eso ve bien la nueva ayuda de 400 euros que el Gobierno central dará a partir del próximo curso a los estudiantes que acrediten una discapacidad de, al menos, un 33%, un trastorno grave de la conducta, de la comunicación o el lenguaje y aquellos que estén diagnosticados con un trastorno del espectro autista.

«Me parece bien que den 400 euros y que sean compatibles con otras becas. Aunque es muy poco, toda ayuda bienvenida sea. Antes tenía que haber llegado», afirma.

La ayuda es compatible con otras becas, no dependerá del umbral de renta y la podrán recibir a partir del próximo curso. No se concederá de forma automática, sino que será necesario solicitarla, aunque todavía no se ha abierto el plazo para ello.