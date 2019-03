La hija de Ryan

La túnica blanca de Lawrence de Arabia se abomba con el viento, hace distintas formas. Cambiantes. Como nubes. Casi puedo sentir la tela rozándome la cara, su suavidad, la tela del traje de un héroe, flotando en el aire del desierto. Su reborde dorado. Cómo huele. Esos colores ocre, naranja, gris, casi azul, a lo lejos, del desierto. La paz del cuerpo rodeado de blancura. Despertarse tras haber dormido lo necesario, después de volver sobre nuestros pasos hasta el Yunque del Sol. Y salvar a un hombre que deberemos asesinar luego.

Ir hacia Akaba. Llegar desde atrás. Nadie lo previó. Los cañones apuntan hacia el océano. Desierto y océano se juntan en Akaba. Desmontar del camello y tratar de coger una flor que flota entre las olas. Las arenas movedizas del desierto se tragarán a tus amigos. A la parte más inocente, más bondadosa de ti. Tu ropa y la sombra negra de tus ojos.

Dos personas normales ¿Puedo ayudarle? Gracias, es solo algo en mi ojo. Se conocen, por casualidad, en una estación de tren. Por favor, déjeme ayudarla. Es usted muy amable ¿Puedo verla otra vez? No, no puede. El próximo jueves, a la misma hora. ¿Cuántas veces has pensado en no volverme a ver? Varias veces al día. Amo tus enormes ojos. Tu forma de sonreír. La forma en que te ríes cuando cuento un chiste. Debemos dejar de hablar así. Debería sentir vergüenza, culpa o miedo. Esto es el principio del fin. No del fin de mi amor por ti. Perdóname. Perdóname por amarte ¿Crees que volveremos a vernos?

Reconocerías esa melodía silbada si la oyeses, es la Marcha del Coronel Bogey. El puente sobre el río Kwai existió, y existe. Su construcción se cobró la vida de cien mil prisioneros, fue destruido por bombas de la aviación estadounidense y, después de la guerra, reconstruido.

Las sandalias blancas de Katherine Hepburn sentada en un café de la plaza de San Marcos, en Venecia. Una pequeña mesa redonda, de mármol. Sus piernas, y la caída de la tela de la falda, como nata montada, el volante transparente. Ahí es donde todo comienza. El recogido de su cabello. Los pendientes. Su cámara de video. Andando hacia atrás, grabando, hasta caer en el canal. Bailar. Tres maletas y el corazón lleno. El engaño. Bailar a través del engaño. Gondolieri, palomas, una fuente, el pequeño Mauro, turistas. En la ciudad más hermosa del mundo.

Rosy Ryan es la hija del tabernero de un pequeño pueblo de Irlanda, hostil al ejército británico. El Mayor Randolf Doryan es un joven militar británico, herido en el frente, que llega a ese pueblo. Las gaviotas aúllan en la larguísima playa, una tela de araña flota, cabalgan los dientes de león. Recuerdo que él tenía una extraña cojera, ataques. Ella una sombrilla.

Las películas que me llevan directa a la adolescencia son de David Lean. Y se va, en medio de la nieve, con su gorro de piel que aletea. Los cascabeles la acompañan.