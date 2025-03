Higuero sobre el director general de Infraestructuras Rurales: «Se comprobrará que no ha cometido ninguna incompatibilidad»

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha indicado que «se comprobará» que el director general de ... Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, «no ha cometido ninguna incompatibilidad», al contrario de lo defendido este pasado jueves por el PSOE en la región.

Cabe recordar que el portavoz de Administración Pública del Grupo Socialista en la Asamblea, José María Vergeles, reclamó en rueda de prensa a la presidenta de la Junta, María Guardiola, el «cese inmediato de Sánchez Cordero, por incompatibilidad», tras aparecer como administrador de una empresa.

Tras considerar que el PSOE está lanzando «cortinas de humo» con dicha petición, Higuero ha mostrado «en principio toda» su «confianza» en el citado director general, que pertenece a su consejería y del que ha dicho que «presentará toda la documentación y se comprobará que no ha cometido ninguna incompatibilidad».

«El PSOE está lanzando cortinas de humo. José María Sánchez ha presentado toda la documentación, y se hablará cuando la Junta de Extremadura examine toda la documentación que ha presentado José María Sánchez, pero yo creo que no va a haber el más mínimo problema, que está todo controlado», ha remarcado el consejero a preguntas de los medios durante una comparecencia este viernes en Mérida para abordar asuntos sobre el regadío de Tierra de Barros.

«Se hablará quiere decir que José María Sánchez dará una rueda de prensa, presentará toda la documentación y se comprobará que no ha cometido ninguna incompatibilidad», ha insistido Ignacio Higuero.

Asimismo, en cuanto a si Sánchez Cordero continúa siendo actualmente administrador de una empresa como defiende el PSOE, el consejero ha indicado que según las informaciones de las que él dispone «no».

«Yo las noticias que tengo es que no. La documentación que yo he visto dice que no... No puedo decir más, cuando tenga que hablar el interesado hablará, pero en principio toda mi confianza en José María Sánchez y no hay ningún problema», ha señalado.

El PSOE muestra documentos

Tras estas declaraciones, el Grupo Socialista en la Asamblea ha avanzado que la próxima semana la inspección de servicios de la Junta tendrá la documentación «contundente» y «muy clara» que ha obtenido del Registro Mercantil en la que se pone de manifiesto la «incompatibilidad» del director general Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José Manuel Sánchez Cordero.

Lo socialistas han difundido este viernes copias del Registro Mercantil en la que el director general aparece como administrador de, al menos, una empresa con dos sedes sociales, una en Mérida y otra en El Puerto de Santa María (Cádiz).

El PSOE explica que ha divulgado esta documentación ante las «vagas respuestas» que ha ofrecido la Junta a su petición de cese del director general.

La documentación «contundente y muy clara» es relativa a la empresa Solares, Ingeniería y Gestión del Suelo SA, una firma en activo, en la que Sánchez Cordero figura como administrador y que se dedica al asesoramiento, la preparación de documentación técnica y la consultoría urbanística e inmobiliaria, explican los socialistas en nota de prensa.

Asimismo, aportan también la copia de la declaración de bienes del propio director general que se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (número 146), en la que se aprecia como el director general «oculta parte de la información que sí aparece en la documentación obtenida del Registro Mercantil».

Ante esta situación, el Grupo Socialista anuncia que toda esta información estará la semana que viene a disposición de la Inspección de Servicios de la Junta de Extremadura ya que «se advierte incompatibilidad» de la ley 1/2014 del Estatuto de Cargos Públicos del Gobierno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En esta misma línea, avanzan que en los próximos días se registrarán diferentes iniciativas en sede parlamentaria, así como reitera su petición a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para que cese de forma «inmediata» a Sánchez Cordero por «incompatibilidad manifiesta» en la información obtenida en el Registro Mercantil.

Finalmente, subrayan que los «silencios» de la propia presidenta y del afectado «no hacen sino verter más sombras sobre este asunto».