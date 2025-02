Higuero asegura que el regadío de Tierra de Barros estaría «en funcionamiento» si el PSOE hubiera «hecho su trabajo»

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha asegurado que el regadío de Tierra de Barros estaría «en funcionamiento» si el PSOE ... hubiera «hecho su trabajo» en la administración autonómica.

«Ellos no licitaron el 21, no licitaron el 22, no licitaron el 23, por algo sería. Si ellos hubieran hecho su trabajo en esos años el regadío Tierra Barros estaría en funcionamiento», ha aseverado.

Higuero se ha pronunciado de esta forma ante el hecho de el PSOE haya anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos para exigir que la presidenta de la Junta, María Guardiola, licite el regadío de Tierra de Barros, reporta Europa Press.

Así, el consejero extremeño ha replicado que la Junta está trabajando para «buscar una solución» a este proyecto que es un «objetivo fundamental» para el Ejecutivo autonómico y para su consejería.

Ignacio Higuero ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, momentos antes de participar en Mérida en la reunión de la Mesa del Fuego de Extremadura.