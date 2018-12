Hidalgo, nuevo rector de la UEx: «Tras treinta años de profesor me ha resultado doloroso el voto de los estudiantes» Antonio Hidalgo, en el centro, con Juan Francisco Panduro y Jacinto Martín:: / J.V. ARNELAS Reunirse con los 17 decanos y cerrar con la Junta un presupuesto satisfactorio son los asuntos prioritarios en su agenda J. LÓPEZ-LAGO Miércoles, 19 diciembre 2018, 13:37

Contento por la victoria pero cansado, dispuesto a renovar la universidad, pero con el vértigo en el cuerpo por una responsabilidad que esta mañana ha reconocido que es muy grande, el vencedor ayer en las elecciones a rector de la UEx, Antonio Hidalgo, compareció este miércoles por primera vez en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz.

Como rector en funciones Hidalgo declaró nada más comenzar que estaba muy satisfecho por que le hubieran respaldado en los tres sectores de profesionales de la universidad, suficiente como para contrarrestar el voto en contra del alumnado, apoyo que no recibió y por el que se ha lamentado esta mañana. A él lo votaron 820 estudiantes y a su adversaria, Marisa González, 1.629. «Como profesor durante 30 años me ha resultado particularmente doloroso ese voto. He intentado contactar con ellos y ha sido difícil acceder a ellos. Tomaron su decisión y la respeto, pero no ha habido forma de entablar un diálogo productivo para mejorar esa relación. Ellos son la universidad, la causa por la que existe, y a partir de ahora seguiremos trabajando para que ellos reciban la mejor educación y formación posible», ha declarado esta mañana en rueda de prensa.

Hidalgo también ha explicado que la universidad es mejorable y debe ser más ágil y que ésta es la razón por la que el profesorado y los administrativos están descontentos.

Reunirse con los decanos de 17 centros, con los jefes de servicio y con representantes de la Junta de Extremadura para cerrar un presupuesto satisfactorio para la UEx son ahora mismo los asuntos prioritarios en su agenda, si bien no cree que pueda empezar a tomar decisiones hasta el 20 de enero aproximadamente, que es cuando calcula que podrá tomar posesión del cargo, ha dicho esta mañana.

En su comparecencia de hoy ha estado acompañado por dos de los diez miembros de su equipo: el próximo gerente, Juan Francisco Panduro y el que será vicerrector de Profesorado, Jacinto Martín. El resto no estaba, ha dicho, porque tenían que atender sus obligaciones docentes.

En cuanto a llamadas de felicitación recibidas, Hidalgo ha señalado esta mañana que anoche habló brevemente con Guillermo Fernánez Vara, con la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, y con la vicepresidenta de la Junta Pilar Blanco-Morales, a la que considera de la UEx y a la que se refirió como «compañera». El rector Segundo Píriz, al que sucederá en el cargo, también lo telefoneó desde México, pero no habló con él, según ha explicado Hidalgo, porque apenas le quedaba batería en el móvil.