Herrador, un oficio que en Arroyo no se pierde gracias a jóvenes como Iván

El día de Iván Rebollo empieza temprano entre caballos, martillos y tenazas. Hoy toca herrar a cinco animales, o lo que es lo mismo cambiarles los 'zapatos' para que luzcan con su mejores galas en el Día de al Luz.

Tiene 28 años y es uno de los herradores que hay en Extremadura. Los que se dedican a este oficio son pocos y mucho menos jóvenes como él.

Sin embargo, pese a ser un trabajo en decadencia debido a la industrialización, en los últimos años la afición por el mundo ecuestre ligado a competiciones deportivas y actividades de ocio está haciendo que resurja.

«Hace tres años, antes de que empezará la pandemia, empecé a dedicarme a esto. Siempre me han gustado los caballos y este mundillo, y ahora parece que hay bastante trabajo», cuenta este joven.

Para él ha llegado la temporada alta. Aunque hierra durante todo el año, reconoce que ahora es la mejor época, por lo menos en la zona en la que él se mueve, ya que hay mucha tradición por el mundo equino y la fiesta por excelencia de Arroyo de la Luz se celebra tras la Semana Santa.

En la zona de Arroyo de la Luz ahora es temporada alta para los herradores, que cobran en torno a 50 euros por caballo

«Normalmente suelo herrar a seis o siete caballos al día, aunque ahora suelo hacer entre ocho y nueve», cuenta mientras forja una herradura con el martillo tras introducirla en un hornillo con fuego.

Antes le ha quitado las herraduras al caballo y ha limpiado los cascos. Lo hace sin descanso, pero con mucho cuidado para no lastimar al animal.

En realizar ese trabajo tarda aproximadamente una hora y media. «Eso depende del animal, hay caballos más tranquilos y otros que dan un poco más la lata», reconoce.

Por ello, Iván suele cobrar entre 50 o 60 euros. «Hay que ser muy cuidadoso y saber hacerlo. Son profesiones que se aprenden con el tiempo», comenta Iván, que también es jinete y suele salir en el Día de la Luz para atravesar La Corredera subido a lomos de su caballo. «Este año no podré porque no he tenido tiempo de prepararlo y montarlo como a mí me gusta», dice.

En su caso, corrió por primera vez en el Día de la Luz cuando tenía 11 años, pero en este 2022, pese a tener muchas ganas por llevar dos años sin celebrarse debido a la pandemia, el ajetreado trabajo que tiene durante estas semanas no se lo ha permitido.