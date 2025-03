Nacho Cano: «La de Hernán Cortés era una historia contada a mala hostia»

Nacho Cano (Madrid, 1963) pasea por la plaza de Medellín absorto por la estatua que la preside, una imponente figura de Hernán Cortés. Entre tanto, ... no son pocos los que se acercan con vinilos de otra época, la que le encumbró como miembro de Mecano. Para otros, esta visita les pilla por sorpresa como también el vínculo que une al polifacético artista con Extremadura. «Mi padre era de Zalamea de la Serena», presume con orgullo en un acto a la sombra de la estatua del conquistador extremeño. Allí, en la cuna de Hernán Cortés, le rendían homenaje el pasado 12 de octubre por la creación de 'Malinche', un musical en el que ha trabajado durante 12 años y que tiene su origen en las historias que de niño escuchaba por boca de su padre.

–¿Quién es Malinche?

–Es una mujer que vive en circunstancias muy duras. Cuando Cortés gana la primera batalla a los mayas le regalan 20 esclavas y una de ellas es la Malinche que, aparte del maya, hablaba el náhuatl, el idioma de los aztecas. Fue la traductora y, por lo tanto, la que intermedió entre Moctezuma y Cortés. Sin ella, hubiera habido más muertes. Fue una gran diplomática, promotora del cristianismo y madre del primer mestizo, Martín.

–¿Qué papel juega Hernán Cortés en el musical?

–El que merece históricamente. Cuento todo lo que pasó con él antes de llegar a México, que es interesante para entender la dimensión del personaje. El musical tiene una serie de referencias históricas muy documentadas y luego tiene otra parte que va al mundo de lo que es un musical.

HISTORIA «Tendríamos que pensar qué van a decir los españoles de dentro de 500 años de nosotros que ya no nos queda nada»

TREN EXTREMEÑO «Si Ayuso gobernara en España, que Dios no lo quiera porque se iría de Madrid, el problema del tren se solucionaría en una semana»

–¿Este musical puede cambiar la imagen de Hernán Cortés?

–Yo he hecho una historia de inspiración basándome en un personaje que cambió el mundo; yo me siento más orgulloso de nuestros ancestros que de las personas que hay actualmente. Hernán Cortés, con sus cosas positivas y negativas, tiene una importancia radical: en la expansión del castellano, la creación del mestizaje, la expansión del cristianismo en América... Debería haber muchas más estatuas como la que he visto en Medellín.

–¿Cómo surge la idea de hacer un musical sobre ello?

–En ningún momento me planteé hacer un musical. Me fui a Miami en 2010 y monté una escuela de yoga; pensaba quedarme allí el resto de mi vida. Pero vivía cerca de Cayo Vizcaíno, que fue por donde entraron los españoles. Miami tiene mucho que ver con el mestizaje y eso te lleva a pensar en aquellos tíos, con sus cascos de metal, llegando allí y llevando el castellano. En esa reflexión, te preguntas cuál es el origen y lo hay, que es Cortés con Malinche. Ahora miro para atrás y me pregunto cómo me he tirado 12 años con esta historia, con toda la controversia que trae. Se ha montado el pitote padre, pero el teatro está lleno y ya quieren llevarlo a México, Las Vegas... Tengo a todos revolucionados.

–¿Hay polémica?

–Hay una corriente dentro de España de despreciar la historia y nuestra tradición. Somos un país que tiene mucho que ver con el cristianismo, con la cultura... Hay un documental en Netflix que se llama 'La creación de Malinche' en el que se ven todas las fuentes de documentación.

–Sin embargo, incluso desde el ámbito político, se da otra imagen de Hernán Cortés.

–Desde una parte del ámbito político, que le gusta echar por tierra los logros anteriores para quemar el pasado, implantar un sistema y asfixiarlos con él. Yo creo que la sociedad culta y que no se cree cualquier milonga, no cree ese mensaje. La historia es la que fue y, si tú la estudias, te das cuenta de que en el rango de la época fue una conquista muy positiva.

–¿El error es intentar entenderlo con los ojos de hoy?

–El error está en nuestra arrogancia que estamos contaminando el planeta o permitiendo que en Ucrania mueran niños mientras juzgamos a los españoles de hace 500 años. Entonces tendríamos que pensar qué van a decir los españoles de dentro de 500 años de nosotros que ya no nos queda nada, que hemos perdido todo y lo poco que tenemos también lo vamos a perder.

–¿Cómo se ve la figura de Hernán Cortés en Sudamérica?

–A los que más les gusta el musical es a los mexicanos. Creo que se verá en Madrid durante mucho tiempo, pero no lo decido yo, mientras haya público, estaremos allí.

–En Madrid también ha surgido alguna polémica reciente.

–Todo el rato me muevo en la polémica. Pero yo no hablo de política, lo que pasa es que cuando hablan de mí o me quieren definir políticamente, entonces ya sí digo lo que pienso. Cómo no defiendes a Isabel Ayuso con la labor tan increíble que ha hecho. Si vas a Madrid, flipas en colores.

–Volviendo a Extremadura, ¿qué significa para usted está región?

–Mi padre ha jugado un papel fundamental en mi vida. Cuando vengo aquí siento que mis orígenes están aquí; es un sentimiento que percibo. Mi padre tuvo una historia dura, se fue a Madrid jovencito, del bando perdedor, y aprendió mucho de la vida y de las personas. Siempre llevaba a Extremadura en el corazón. Yo cuando veo Don Benito, Zalamea, Villanueva... Son historias que él me iba contando.

–¿Cómo se viven desde fuera polémicas como las del tren?

–Si Ayuso gobernara en España, que Dios no lo quiera porque se iría de Madrid, se solucionaría en una semana porque es una persona que vería el problema, hablaría con dos o tres inversores y haría 'pa, pa, pa'. ¿Quién manda aquí en Extremadura?

–Guillermo Fernández Vara.

–Entonces habrá que hablar con Guillermo y decirle que hable con Ayuso para que le dé un par de consejos de cómo solucionarlo.

–¿Extremadura es volver a las raíces?

–Sí, y espero que también a raíz del musical empiece a venir mucha gente a conocer Extremadura. Esta era una historia contada a mala hostia y ahora ves que este hombre no era tan malo.

–¿El musical puede llegar a Extremadura?

–No es algo que quepa en una maleta, tiene un gran despliegue. Lo que sí me gustaría es que los extremeños vayan a verlo porque es una figura que tiene mucho que ver con ellos. Para el extremeño es positivo que se hable de una figura como Hernán Cortés.

–¿Extremadura puede sentirse orgullosa de su historia?

–Deben hacerlo porque sin los extremeños, la historia habría tenido otro cariz mucho más dramático. Hernán Cortés fue un conquistador que hizo muchísimas cosas buenas. Yo presumiría, yo lo hago y no soy extremeño, soy hijo de extremeño.