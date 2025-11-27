Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial

Son hermanos, cacereños, ingenieros informáticos, catedráticos, profesores en la Universidad de Extremadura y especialistas en Teledetección, una disciplina que adquiere datos de la superficie ... terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. En ella, Antonio y Javier Plaza Miguel son un referente a nivel mundial.

Sus nombres aparecen en la lista de investigadores altamente citados (Highly Cited Researchers), publicada por la empresa estadounidense Clarivate Analytics. Esta incluye a los profesionales más influyentes en cada uno de los campos del conocimiento, un grupo al que pertenecen estos dos expertos de la UEX junto a otros 92 españoles y más de 7.000 de todo el mundo.

Trabajan en el departamento de Tecnología de Computadores y Comunicaciones de la UEx, pero Antonio imparte clases en la Escuela Politécnica de Cáceres y Javier en el Centro Universitario de Mérida.

Aunque su día a día laboral transcurre en espacios distintos, comparten el mismo grupo de investigación, que lleva en funcionamiento más de 25 años. Se denomina 'Computación Hiperespectral' y con él han desarrollado una línea de trabajo relacionada con satélites de observación de la Tierra. «Aplicamos métodos de inteligencia artificial para interpretar las imágenes de satélites. Es un campo que ha evolucionado mucho. Se pueden lograr hechos que antes eran impensables», indica Antonio.

Puede sonar lejano, pero sus aplicaciones ya forman parte de la cotidianeidad del día a día en ámbitos como la agricultura con la monitorización de cultivos, el estudio de incendios o la posibilidad de detectar plantas invasoras en el río Guadiana.

En cuanto a su aparición en la clasificación, Javier indica que «la lista valora el número de citas de artículos que haya publicado un investigador en los últimos 11 años», es decir, que tenga impacto y que el mundo científico se haga eco ello.

Eso –según indican los dos expertos– se logra colaborando, por ejemplo, con universidades chinas y estadounidenses, que son las que dominan el ránking, y con centros de investigación.

Colaboración con la NASA

Y eso lo llevan haciendo varios años. Han trabajado con la NASA, con el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de California o la Agencia Europea del Espacio, así como con varias universidades asiáticas como la de Wuhan, que aparece en la ránking de Shanghái por áreas de conocimiento como la número uno en la disciplina de Teledetección.

Pese a sus éxitos, los Plaza le quitan, en cierto modo, importancia a sus logros. No presumen de ellos. «El ámbito de la Teledetección es un mundo reducido», coinciden, aunque reconocen a HOY que trabajan mucho a nivel internacional. Una prueba de ello es que Antonio lleva ocho años en la lista y ha publicado medio millar de artículos, y Javier supera el centenar y es la tercera vez que aparece como investigador de referencia.