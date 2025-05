«El hermano de Sánchez tiene un patrimonio de dos millones de euros que hay que explicar»

La presidenta de la Junta asegura que en el segundo año de su legislatura, el primero al frente de un gobierno en solitario, habrá nuevas ... medidas para empresas y autónomos.

–¿Cuál es su prioridad para el próximo curso político?

–La transformación digital, que llevará pareja la simplificación administrativa, para seguir ayudando a empresas y autónomos, a quienes crean empleo y riqueza en esta tierra.

–¿Los reproches a Sánchez continuarán marcando su acción de gobierno?

–Estoy concentrada en la gestión en Extremadura, pero no voy a permanecer callada cuando estoy viendo cómo vienen a cargarse más de 3.000 empleos en Navalmoral ni voy a permitir que vengan a reírse de los extremeños diciendo que el AVE llegará en 2032. Ante esto no me voy a callar. No lo hago con Sánchez, ni lo haré cuando gobierne Feijóo.

–¿El hermano de Pedro Sánchez ha sido un enchufado?

–Los extremeños merecen explicaciones de lo que está pasando en la Diputación de Badajoz. Que haya ido la Guardia Civil a llevarse ordenadores y esclarecer la situación del hermano de Sánchez merece que el presidente de la institución, que además es el secretario general del PSOE, dé explicaciones. Y lo que pide es discreción a la Guardia Civil y comprensión a la ciudadanía, esto parece el mundo al revés.

–¿Por qué le acusaron de incumplimiento fiscal en la Asamblea?

–Cobra un sueldo público de la Diputación de Badajoz, tributa en Portugal y hemos visto que tiene un patrimonio de dos millones de euros. Y esto, digo yo, tendrá que tener una explicación.

–¿Por qué sugirieron que las mascarillas de Almendralejo tenían relación con la trama del 'caso koldo'?

–Nos encontramos palés llenos de material sanitario donde no había rastro, ni lo hay, de cómo había llegado. No acuso de pago porque no he visto que se haya hecho ninguno a ninguna empresa de la trama. Lo pusimos en conocimiento de la Guardia Civil y la investigación todavía no ha concluido.