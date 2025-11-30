Herido grave un motorista en un choque frontal contra un coche en Moraleja

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:59 Comenta Compartir

Un motorista ha resultado herido de gravedad este domingo en un accidente de tráfico ocurrido cerca de la localidad cacereña de Moraleja. Según informan desde la Guardia Civil, el suceso ha ocurrido en torno a las 13.30 horas en la EX-108, dentro del término municipal de la citada población.

En concreto, el accidente se ha producido en el kilómetro 110,789 y ha consistido en un choque frontal entre una motocicleta, que circulaba en sentido descendente (hacia Moraleja) y un coche, que circulaba en sentido ascendente hacia Portugal.

Como consecuencia de la aparatosa colisión, el conductor de la motocicleta ha resultado herido grave. Tras recibir asistencia por los equipos de emergencias que se trasladaron al lugar de los hechos, fue evacuado al hospital de Coria. Por su parte, la conductora y única ocupante del turismo ha salido ilesa.

Hasta el lugar se trasladaron equipos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) que proporcionaron los primeros auxilios al herido. También acudieron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que han abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro vial.