HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El herido ha sido trasladado al hospital de Coria. HOY

Suceso en Extremadura

Herido grave un motorista en un choque frontal contra un coche en Moraleja

El afectado ha sido trasladado al hospital de Coria para recibir atención médica

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:59

Comenta

Un motorista ha resultado herido de gravedad este domingo en un accidente de tráfico ocurrido cerca de la localidad cacereña de Moraleja. Según informan desde la Guardia Civil, el suceso ha ocurrido en torno a las 13.30 horas en la EX-108, dentro del término municipal de la citada población.

En concreto, el accidente se ha producido en el kilómetro 110,789 y ha consistido en un choque frontal entre una motocicleta, que circulaba en sentido descendente (hacia Moraleja) y un coche, que circulaba en sentido ascendente hacia Portugal.

Como consecuencia de la aparatosa colisión, el conductor de la motocicleta ha resultado herido grave. Tras recibir asistencia por los equipos de emergencias que se trasladaron al lugar de los hechos, fue evacuado al hospital de Coria. Por su parte, la conductora y única ocupante del turismo ha salido ilesa.

Hasta el lugar se trasladaron equipos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) que proporcionaron los primeros auxilios al herido. También acudieron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, que han abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 Un hombre, atrincherado desde ayer con un cuchillo en su vivienda de Cilleros
  4. 4 Cinco heridos, uno de ellos grave, en un choque frontal cerca de Almendralejo
  5. 5 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  6. 6

    Ni secuestro, ni violación, su mujer tenía un amante
  7. 7

    La Navidad de Sagrajas brilla más con prestiños y bocadillos de jamón
  8. 8 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  9. 9

    El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales
  10. 10

    Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Herido grave un motorista en un choque frontal contra un coche en Moraleja

Herido grave un motorista en un choque frontal contra un coche en Moraleja