La herida de la pandemia en los enfermeros extremeños

Agotados. Así están la mayoría de los profesionales de la enfermería tras dos años de pandemia. Algunos de ellos incluso se han planteado dejar la profesión. Otros siguen, pero marcados por la ansiedad y el estrés.

Así lo pone de manifiesto la encuesta 'Radiografía de ... la situación profesional y emocional de la profesión enfermera', presentada por el Consejo General de Enfermería. Con datos muestra las heridas que está dejando la pandemia, secuelas que también están haciendo mella en los enfermeros extremeños. Verónica, Raúl, Sergio y Paqui trabajan en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y ponen voz al sector.

En algunos casos, como el de Raúl Villarroel, el desgaste mental tras estos dos años ha hecho que deje su puesto como supervisor de planta.

Por el momento, no se ha planteado dejar el oficio, algo que sí han pensado alguna vez el 46,5% de los encuestados en el estudio realizado por el Consejo General de Enfermería, el mayor hecho en el sector en España. En él han participado 19.300 personas.

Además, tres de cada diez profesionales (28,4%) no volverían a estudiar la carrera si pudiesen dar marcha atrás.

Asimismo, tantos meses de pandemia han tenido consecuencias graves para la salud mental. Un 33% de los profesionales reconoce haber sufrido depresión y seis de cada diez confirman haber padecido insomnio (58,6%).

Algo más de dos terceras partes han sufrido episodios graves de ansiedad (67,5%).

Ahora la enfermería, tal y como cuentan muchos de los profesionales que trabajan en los hospitales y centros de salud de esta región, se siente abandonada.

Prácticamente, el cien por cien (98,7%) ni se siente reconocido por los políticos ni confía en que den soluciones. Además, el 92 % cree que es necesario movilizarse para exigir medidas frente a la sobrecarga de trabajo, el agotamiento físico y mental, las condiciones laborales y el reconocimiento profesional.

Raúl Villarroel, enfermero en Neumología «Era supervisor de unidad pero lo he dejado por el desgaste de estos dos años»

Ampliar Raúl Villarroel tras salir de su turno en el Hospital San Pedro de Alcántara. a. méndez

Raúl Villarroel Rabalo (45 años) es enfermero en la unidad de Neumología, Nefrología y UCRI (Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios) del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. «He estado seis años como supervisor de la unidad, pero he tenido que dejarlo hace varias semanas por el desgaste», cuenta antes de explicar lo duro que está siendo enfrentarse a esta pandemia.

«He tenido insomnio y problemas para conciliar el sueño, al igual que muchas de mis compañeras. También estrés y ansiedad porque te ibas a casa y no sabías en qué condiciones. Eso iba en aumento y tuvimos el apoyo del equipo psicológico del SES», recuerda. «Además, un compañero de la Unidad del Sueño es psicólogo y se ofreció voluntariamente para ayudarnos a gestionarlo».

En este tiempo, reconoce que ha sentido desmotivación. «He visto a los compañeros hechos polvo y cansados. Es duro ver una ola tras otra».

«La ansiedad, el insomnio y el agotamiento lo sufre ahora mismo el 90% de la plantilla»

Recuerda que los inicios como supervisor en la unidad de Neumología fueron ilusionantes. «Se ha trabajado con un equipo excelente, pero estos dos últimos años me han pasado factura. La covid no me ha infectado físicamente pero sí psicológicamente».

Ahora vive la bajada de los casos con mucha cautela. «La sensación es que esto no va a acabar nunca. Es una montaña rusa continua. La ansiedad, el insomnio y el agotamiento lo tiene ahora mismo el 90% de la plantilla».

Pese a las dificultades no ha perdido la vocación. «No he tenido la sensación de querer dejar la enfermería, pero sí hay compañeras que se han planteado el abandono».

Raúl Villarroel echa en falta un reconocimiento a los sanitarios por parte de la Administración. «Que nos valoren a todos los profesionales, que miren por nosotros y se mantengan los recursos humanos. Sentimos un poco de desamparo y esto sucede a nivel nacional, no solo en Extremadura», concluye este enfermero.

Verónica Correa, enfermera de Urgencias «Estamos muy cansadas ya, faltan enfermeras y hay una sobrecarga brutal»

Ampliar Verónica Correa tras una jornada en el servicio de Urgencias de Cáceres. a. méndez

A Verónica Correa Gil (51 años), enfermera de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, no se le olvidará nunca el 9 de marzo de 2020. «Esa mañana vino una señora con una disnea grave y nadie pensamos que iba ser la primera paciente con covid. Desgraciadamente a los dos días murió. Luego se infecto un gran número de profesionales del personal de enfermería, médicos, celadores y auxiliares». A partir de ese momento su trabajo cambió. Se enfrentaban a lo desconocido.

«Hubo una unión de toda la gente. Nos apoyábamos mucho, pero cada día iba cambiando el servicio, se iban ampliando boxes y la estructura. Era una auténtica guerra, venías con el corazón encogido. No dabas crédito a lo que estaba pasando. Se moría gente en los boxes», recuerda Verónica.

Dice que no tuvo miedo. «Lo que había eran ganas de ayudar y trabajar, parece que te daba más fuerza todo esto, pero te ibas desolada por dejar a tus compañeras con tanto trabajo».

«Tuve una neuralgia que nunca había padecido y creo que fue por la tensión de lo que vivíamos»

Reconoce que no daban abasto. «Eso no se te puede olvidar nunca, pero luego era satisfactorio porque sacamos el trabajo lo mejor que pudimos entre todas».

Asegura que en su caso no ha necesitado ayuda psicológica para asumir todo lo vivido, pero sí reconoce que la presión le ha pasado factura. «Tuve una neuralgia del trigémino que nunca había tenido y creo que era tensional por lo que estábamos viviendo».

Verónica tampoco se ha planteado dejar la enfermería tras enfrentarse a esta crisis sanitaria. «A mí me gusta esta profesión, siempre me ha gustado pese a que no son buenos tiempos para la enfermería porque no nos trata bien el Gobierno ni los directivos».

Reclama que les cuiden «un poco más». Aun así, ella seguirá en la primera línea. «La que es enfermera lo es hasta el final. Eso, aunque muchas veces se te quitan las ganas. No ya por el trabajo, pero es que no están tratando muy mal. Faltan enfermeras, hay una sobrecarga brutal y lo estamos denunciando pero no nos hacen caso. Estamos muy cansadas ya».

Sergio Chico, enfermero en Geriatría «Trabajaba en Radiología y la situación por la covid me provocó mucha ansiedad»

Ampliar Sergio Chico es enfermero desde hace 12 años. HOY

Sergio Chico Broncano lleva trabajando como enfermero 12 años y el inicio de la pandemia lo vivió en Radiología, uno de los servicios por los que pasan gran parte de los pacientes con coronavirus. Luego estuvo en Arroyo de la Luz, el pueblo donde murió la primera víctima de esta enfermedad en Extremadura.

«Los inicios los viví mal, con mucha incertidumbre. No teníamos material y no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Tenía mucha ansiedad y la situación me influía. Tenía miedo por mí y por otros compañeros que estaban trabajando en otros servicios que eran incluso peores», recuerda Sergio.

A sus 32 años, reconoce que «antes de que estallara la pandemia estaba tomando antidepresivos por otras razones. Estaba mejor e iba a dejar el tratamiento, pero no pude. La situación por la covid me provocó mucha ansiedad».

Sergio fue uno de los primeros sanitarios en denunciar la falta de material de protección en los hospitales de Extremadura al inicio de la pandemia, algo que también sucedió en el resto del país.

«Pese a la situación que hemos vivido no dejaría la enfermería; me gusta lo que hago»

Reclamó que se les entregaran los recursos que recomendaba la Organización Mundial de la Salud para que el personal sanitario hiciera frente a la covid. «Hay compañeros que están usando hasta bolsas de basura», dijo en el mes de marzo de 2020.

Desde aquel momento todo ha cambiado. Los ingresos hospitalarios ahora son muchos menos que antes, pero aun así recuerda la «impotencia que sentía».

Pese a ello y los malos recuerdos, nunca se ha planteado dejar la enfermería. «Me gusta mucho lo que hago», afirma.

Ahora está trabajando en la planta de Geriatría del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde asegura que nada tiene que ver con los inicios de esta pandemia, aunque vive con la sensación de que esta crisis no ha terminado. «No sabemos cuándo acabará».

Paqui Jiménez, Enfermera de Urgencias «He sentido tristeza, miedo y agobio; también alegría por hacer bien el trabajo»

Ampliar Paqui Jiménez en la puerta de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara. a. méndez

Paqui Jiménez Escalona tiene 43 años y lleva trabajando seis en el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, que es la puerta de entrada de la mayoría de los enfermos con covid que acaban ingresados.

Sus sensaciones durante la pandemia han pasado por todos los estados emocionales extremos que una persona puede tener. «He sentido tristeza profunda, miedo, agobio y ansiedad. También alegría contenida por hacer bien el trabajo y ayudar a muchas personas que se han sentido aliviadas. Ha sido un carrusel de emociones», reconoce.

Los peores momentos los vivió al principio de la pandemia. «En casa tenía insomnio y preocupación. De un día para otro todo cambiaba. Por ejemplo, se ampliaban salas y desaparecía el servicio de rehabilitación para convertirse en una ampliación de Urgencias y acoger a todos los enfermeros cuando no había espacio físico».

«Nos hemos apoyado muchísimo entre compañeros y eso ha sido nuestra balsa de salvación»

Ese carrusel de emociones del que habla lo ha gestionado con la ayuda de sus compañeros. «Nos hemos apoyado muchísimo unos a otros y eso ha sido nuestra balsa de salvación», comenta desde la puerta del hospital.

En él sigue trabajando. «Ahora tenemos una sensación de abandono, pero no solo por las organizaciones, sino también por la sociedad. Hemos dejado de ser héroes y estar idolatrados, algo que nunca hemos pedido y que tampoco lo sentíamos así porque nuestra profesión se basa en cuidar a los demás y eso siempre lo hemos hecho», añade.

La herida de la pandemia se nota ahora en «la sobrecarga de trabajo mantenida» que desde hace dos años llevan sufriendo. «El problema es que nadie le pone solución. Ni la Administración, ni los pacientes y acompañantes que, a día de hoy, no entienden nuestra situación. Nos demandan una atención rápida y no son conscientes de la sobrecarga».

Aun así, si volviera a tener que elegir una carrera universitaria volvería a optar por Enfermería. «Lo de dejar la profesión son comentarios que hacemos entre nosotras para liberarnos de la presión, pero la que es enfermera lo es por vocación. Estoy muy orgullosa de hacer lo que hago y me encanta el trabajo en Urgencias».