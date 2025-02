Helga de Alvear vino

Ser presidenta de la Junta, secretaria general o director de lo que sea significa que, nada más tomar posesión, empiezan a pedir audiencia promotores con ... proyectos maravillosos debajo del brazo y hay que tener inteligencia e intuición para separar el trigo de la paja: ni se pueden desdeñar las grandes oportunidades, ni se puede decir que sí a quimeras como el aeropuerto de Ciudad Real, la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, el Museo Íbero de Jaén, el Parque de Relajación de Torrevieja o la gran ciudad de vacaciones Marina d'Or.

¿Pero cómo distinguir a un vendemotos de un promotor fiable, cómo saber si un proyecto será un éxito o un fracaso? Me imagino a Guillermo Fernández Vara atendiendo en su despacho a los promotores de Elysium City. Escuchando atónito que van a construir un estadio para 30.000 personas, no sé cuántos hoteles de lujo, zonas residenciales, deportivas, comerciales y de recreo en 12 millones de metros cuadrados, en Castilblanco, con una inversión de 18.000 millones, 32.000 empleos creados durante la construcción y 26.000 durante su explotación.

¿Cómo reaccionas? Lo primero que te sale es un: «¡Venga ya!». Después, dudas: «¿Y si es verdad?» Esto me recuerda a la conversación que mantuvo el cardenal Quiroga Palacios con Francisco Franco en 1965. Cuenta Quiroga en sus memorias que, tras pedir al Caudillo la ampliación del aeropuerto compostelano de Lavacolla para facilitar la visita del Papa, el dictador le preguntó que cuánto costaban la obras. «Cien millones», respondió el Cardenal. Franco calló un instante y dudó: «¿Y si no viene?». Quiroga replicó al modo galaico con otra pregunta: «¿Y si viene?». Lavacolla se arregló y Pablo VI no vino, pero Santiago tuvo un gran aeropuerto.

La semana pasada, Helga de Alvear recibió en Cáceres la Medalla al Mérito Cultural de Portugal y al acto acudieron ministros, expresidentes, artistas… Fue el corolario a una vida entregada al arte y la constatación de lo que ha supuesto para Cáceres el Museo Helga de Alvear, convertido por el Ayuntamiento de la ciudad en un reclamo en Fitur. Por primera vez, se ha promocionado la imagen de Cáceres unida al arte y la arquitectura de vanguardia en lugar de a su parte antigua. Aunque lo más trascendente han sido las declaraciones de la galerista asegurando que, cuando muera, ya se sabe que todas las obras que atesora pertenecen a Cáceres y que no habrá sorpresas en ese sentido porque todo el papeleo está arreglado. Eso es tremendo, significa convertir Extremadura en referencia universal del arte para siempre.

Mientras Helga recibía la medalla portuguesa, servidor estaba en Granada visitando el Centro Federico García Lorca, un moderno y gran edificio un tanto desangelado, la verdad. Solo se podía visitar la librería y una pequeña exposición titulada: 'La novela no escrita. 35 años de literatura expandida en la Academia de España en Roma'. ¿Cuál era la estrella de la exposición? Pues una obra cedida por el Museo Helga de Alvear de Cáceres.

Granada fue una de las ciudades a las que Helga de Alvear ofreció su colección, pero la rechazaron y supongo que ahora se tirarán de los pelos. También la ofreció a Córdoba, Madrid, Vigo y San Sebastián con la única condición de que debían construir un museo, no alojarla en un antiguo palacio remodelado. Nadie creyó en el proyecto hasta que la casualidad hizo que Helga coincidiera con Rodríguez Ibarra en Atrio y le ofreciera la colección. «¿Y si no viene... Y si viene?», dudaría Ibarra hasta que un golpe de intuición lo convenció. Se hicieron las cosas bien, Helga vino y ahora tenemos un tesoro.