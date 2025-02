Los 'haters' del Imserso

La semana pasada estuvo protagonizada por la máquina del fango, el barrizal político de insultos, la agenda agresiva y regresiva, las fábricas de bulos, la ... polarización, la crispación, la degradación, la manipulación y la desinformación. ¡Ahí es nada! Aunque lo malo es que esta semana seguimos igual, aferrados a los mismos conceptos que hace siete días. ¿Llegará por fin la política limpia y digna basada en el respeto y el debate de ideas? Pues sí, llegar ha de llegar, pero por ahora ni se asoma tímidamente.

Cuando se manejan estos conceptos en torno al enfrentamiento y la crispación social, solemos pensar que es algo exclusivamente relacionado con la política y que de ahí se extiende a las redes sociales. Pero en realidad nos polarizamos por todo y así es difícil que retorne el sosiego.

Las discusiones y los enfrentamientos llegan a los grupos sociales más insospechados. Fíjense, por ejemplo, en lo que sucede con las páginas de Facebook creadas a raíz de los viajes del Imserso por los propios turistas jubilados. Estas páginas tienen miles de seguidores y en ellas se comentan los viajes, se cuentan experiencias y se pregunta por la comida en tal o cual balneario o por la limpieza en tal o cual hotel, además de otros temas como las excursiones posibles, si marginan en el comedor a los del Imserso, si hay que pagar por usar la piscina en determinado balneario, etcétera.

Me ha llamado la atención que, en estas páginas de Facebook, también hay 'haters' como en las de cualquier partido, digital periodístico o página de debate político. Los 'haters', ya saben, son esos usuarios que «de manera persistente, emiten comentarios negativos o destructivos en las redes sociales». Luego están quienes «utilizan perfiles falsos para interactuar en una red social con el objetivo de molestar a un perfil o cuenta, mediante comentarios negativos, insultos y cuestionamientos que generan polémica». Esos son los «troles», pero en el Imserso hay muy pocos.

En general, los comentarios en estas páginas son educados, instructivos y orientativos, pero, a veces, hay intervenciones que recuerdan a la máquina del fango y a la crispación. Si un usuario comenta que la comida de tal hotel no es muy buena, otro lo acusa de ser un relamido que solo va a restaurantes con tres estrellas Michelin. Si una viajera insiste preguntando por la limpieza en un hotel, no faltan quienes la acusan de pesada y le piden que deje de preguntar tonterías. A una señora que se queja del desayuno, la tildan de requetefina y tiquismiquis, además de aclararle que a los viajes del Imserso se va a conocer sitios, no a comer. Otra viajera amenaza con denunciar a un viajero por acoso y el sábado pasado, una recién apuntada anunciaba que se quería dar de baja ya porque otros usuarios «faltan al respeto y se burlan de la gente».

Bueno, y si a algún seguidor o seguidora de la página se le ocurre preguntar o comentar algo en catalán, siempre con una segunda versión en castellano, cae sobre ellos toda la ira del Imserso nacional español: insultos, descalificaciones, proclamas de españolismo… Si la polarización está también en los viajes de los mayores, apaga y vámonos. Aunque supongo que será como la vida misma: mucha leña en las redes, mucha violencia verbal virtual y luego, a la hora de la verdad, cariño, buena educación y mejor talante. A veces pienso que, gracias a que desahogamos la mala baba y las frustraciones en la máquina del fango del Facebook, de X y de los grupos de WhatsApp, la vida real es más llevadera y no hay peligro de que el barrizal y la crispación lleguen a la vida cotidiana en la calle.