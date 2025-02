Leo Harlem reivindica el tren extremeño en el programa La Resistencia

a. murillo Martes, 10 de enero 2023, 15:16 | Actualizado 15:27h. Comenta Compartir

Las comunicaciones ferroviarias de Extremadura son de sobra conocidas a nivel nacional por sus averías y retrasos; y ayer se colaron en el popular programa de televisión La Resistencia, conducido por David Broncano en Movistar+. En una de sus intervenciones, y siempre con la gracia que le caracteriza, el actor y cómico Leo Harlem se refirió a las conexiones de la región tras hacer un repaso con humor por otras zonas de España.

Broncano le pidió que reivindicara unas mejores comunicaciones para Extremadura «porque no les ponen tren»; y Harlem respondió chistoso que el último tren que cogió a Extremadura «tenía flechas clavadas todavía».

"El último tren que cogí a Extremadura tenía flechas clavadas todavía" @LeoHarlem pic.twitter.com/w5FBLAT8BI La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 9, 2023

María Guardiola, la líder del PP extremeño, ha aprovechado esta intervención del actor, humorista y presentador leonés para agradecerle a través de las redes sociales que se haya hecho «eco de este agravio desde el humor»; y lo ha hecho retuiteando un fragmento de vídeo con la intervención en el programa de Broncano.

Esta alusión a la región se coló entre los momentos más divertidos del programa después de mencionar en clave de humor los enlaces en líneas del norte del país. «Vamos a ver si empalmamos ya toda la zona de Galicia para que quede un trayecto bonito, agradable y no haya que hacer mucho movimiento; igual que en Miranda de Ebro, que hay que dar la vuelta para atrás, venir de Bilbao y engancharse con el de Donosti, que a veces me he liado yo solo en el andén y he acabado en Francia».