Cs hará primarias en febrero para elegir su candidato a la Junta REDACCIÓN MÉRIDA. Martes, 15 enero 2019, 08:18

El Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos (Cs) se reunió ayer para fijar el calendario y los plazos del proceso de primarias para los candidatos y candidatas a los gobiernos regionales de manera que, según avanzó el portavoz en Extremadura, Cayetano Polo, es previsible que las primarias en la región se celebren el primer fin de semana de febrero, entre los días 1 y 3. Polo, que se postula como uno de los posibles candidatos a las primarias, señaló que estará en la lista (regional o local) en la que sea más útil, y en la que el partido considere que debe estar para el desarrollo del proyecto de la formación.

«Ciudadanos está formado por equipos con gente de mucho talento y estamos todos a disposición del partido para intentar desarrollar este proyecto en Extremadura de la mejor forma posible y Cayetano Polo, si encaja dentro de ese equipo y donde el partido le diga que es más útil, allí estará», subrayó. Polo aclaró que en Ciudadanos cualquier afiliado que tenga seis meses de antigüedad en el partido y sus cuotas en orden puede presentarse como candidato a las primarias para los gobiernos regionales, por lo que hasta que no se abra el proceso no se sabrá cuántas personas optan a encabezar la candidatura a la Junta de Extremadura. Respecto a los candidatos a las diferentes alcaldías, no se conocerán hasta que no se resuelva el proceso de primarias de los candidatos a las comunidades autónomas. Estos nombres ya no se elegirán en primarias ya que según los estatutos del partido solo deben realizarse en localidades con más de 400 afiliados y no es el caso de ninguna extremeña. El comité autonómico elevará una propuesta de los candidatos y se conocerán en primer lugar las grandes ciudades.