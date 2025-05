Hamburguesas de Vostell

Cada noche, antes de acostarme, preparo la mesa para el desayuno familiar. He de colocar 31 utensilios: cuatro cucharas, un cuchillo, cuatro platos, dos kiwis, ... dos tazas para el kéfir, otras dos para el té... Al acabar, practico el juego de los errores. ¿Qué se me ha olvidado? Lo descubro, completo la mesa satisfecho, pienso que este ejercicio debe de servir para activar el cerebro y aplazar la decrepitud, me acuesto en paz y duermo hasta las seis y veinte.

«El mejor momento es la hora del desayuno. Después de eso, el día no hace más que deteriorarse e ir a peor». Lo dice Gerald Brenan y lo recoge y corrobora Rafael Chirbes en el primer tomo de sus diarios. Estoy de acuerdo con ellos. Por eso alargo el desayuno, me demoro en tostar el pan, cortar el queso, calentar el agua del té, mezclar el sésamo con el kéfir, prepararme un café solo para culminar 45 minutos de placer tántrico. Abluciones, vestimenta y a la calle, a ver cómo se va deteriorando el día.

Camino del trabajo, recurro a trucos para espantar la ansiedad y los malos pensamientos del tipo hoy puede ser un gran día, pero vendrá alguien y lo estropeará. Así que disfruto con los pequeños detalles cotidianos: la adolescente que espera el autobús del instituto, el vendedor callejero de calendarios del Sagrado Corazón de Jesús, la señora que solo existe a esta hora y en Cánovas, pero nos saludamos con cariño, los chicarrones sin frío que salen del gimnasio instalado en el cine de mis domingos infantiles... Y llego al restaurante Goiko, que ha abierto hace un par de meses y es la sensación gastronómica de Cáceres. Se anuncia como un lugar de hamburguesas gourmet y chorreantes. Es el lujo asequible: te recibe una chica detrás de un pequeño mostrador, como en los restaurantes neoyorquinos de las películas, te acomodan si tienes reserva y si no has reservado, lo tienes muy crudo y muy poco chorreante. Comes una hamburguesa con la bebida, los complementos y las salsas pagando como en un restaurante de precio medio, pero la gente debe de sentirse bien porque lo peta: comen algo que les gusta, atienden con esmero, el entorno es elegante y hay unas gafas de cartón sobre las mesas que no sé para qué sirven, pero despiertan mi curiosidad cada mañana, cuando paso por allí a las ocho menos cinco.

«Un día tengo que venir a comer aquí», me digo y sigo mi camino. Lo intenté un sábado que me encargaron cuidar a mis sobrinos, pero el comedor estaba completo hasta media noche y a esas horas, ya llevo un rato dormido. Aunque lo que más me entusiasma de esta hamburguesería de moda es que donde ahora se comen libras de carne chorreante llamadas La Cabraceres, La Bomba Sexy o La Niky Ñam, realizó el artista Wolf Vostell (Leverkusen, 1932-Berlín, 1998) su primera exposición en Cáceres. Fue en 1958. Dentro de nada, hará 65 años. Ahí, en el bajo de la Casa de los Picos, estaban los salones de Educación y Descanso y en el tercer piso se encontraba la sede central de Sindicatos en Cáceres (el famoso sindicato vertical de Franco). Vostell había venido ese año a Guadalupe para conocer las pinturas de Zurbarán. Pero también conoció a una maestra destinada en el pueblo, Mercedes Guardado, amiga de mi madre y ceclavinera como ella. Se casaron y el genio presentó su obra en aquella sala cacereña sin imaginar que algún día abrirían allí una hamburguesería de lujo.

Y así, fijándome en todo, saludando a quien se deja y estableciendo extrañas relaciones fruto de singulares coincidencias, supero el primer envite tras el desayuno y me dispongo a seguir empleando añagazas de superviviente para contradecir a Brenan y a Chirbes.